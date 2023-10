Acre tem a maior taxa de mortes por choque elétrico no país, diz levantamento

Dados do Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica 2022, divulgados pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), apontam que o Acre é o estado com a maior taxa de mortes por choque elétrico para cada milhão de habitantes.

O número é 9,7 mortes por choque elétrico para cada milhão de habitantes. A pesquisa leva em conta todo o ano de 2022.

O dado é significativo porque São Paulo, que é a cidade mais populosa do Brasil, marcou 1,32 mortes dentro do recorte. A taxa brasileira é de 2,76.

Para calcular as taxas de mortes por acidente de origem elétrica, foram utilizados dados consultados na Estimativa Populacional Brasileira, publicados na Pesquisa Brasileira de Densidade Populacional, de 2010, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao todo, nove pessoas morreram no Acre em 2022 em decorrência de choque elétrico. No Brasil, foram registrados 853 acidentes grave por choque elétrico no ano passado e 69% deles deixaram vítimas fatais, totalizando, 592 pessoas mortas em decorrência desses acidentes.

Com informações do G1.