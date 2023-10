Alan Rick libera emenda e prefeitura de Porto Acre vai investir no campo da Colonacre

O senador Alan Rick (União Brasil) e o prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno (PP), assinaram na última quarta, 11, em Porto Acre, a ordem de serviço para o início das obras no campo da Colonacre, na Vila do Incra. Essa primeira fase terá investimento de 300 mil para iluminação e construção de arquibancadas cobertas.

“Fiquei muito feliz com essa visita ao município de Porto Acre. A emenda é de 2019 e graças a Deus foi liberada. Vamos acompanhar esse investimento e a previsão da entrega é de quatro meses”, declarou Alan Rick.

Mais 500 mil

Alan Rick também anunciou uma outra emenda no valor de 500 mil para conclusão das arquibancadas e a construção de vestiários e banheiros em uma segunda etapa de melhorias do campo da Colonacre.

Humaitá e Chapecoense

O futebol de Porto Acre tem o Humaitá na disputa do Estadual e a Chapecoense jogando as competições de base. Com os investimentos no campo da Colonacre, as equipes podem, no futuro, receber partidas oficiais das competições da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC).

“Os investimentos tornam esse sonho mais próximo, de trazer as partidas do Humaitá para Porto Acre. Isso será muito importante para o município”, avaliou o vereador Luan Luz (MDB).

Plácido recebeu 500 mil

O senador Alan Rick liberou uma emenda no valor de 500, em 2020, para prefeitura de Plácido de Castro visando a construção de arquibancadas no estádio municipal e as obras não foram realizadas. Duas empresas foram contratadas, mas desistiram da obra.