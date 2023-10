Após mais de 30 anos, senador acreano retorna ao Estado após ser eleito pelo Rio Grande do Norte

A reunião da CPI do Senado Federal, que investiga a atuação de ONGs na Amazônia Brasileira, esteve realizando diligências no Acre, trouxe de volta à capital, um senador nascido em Rio Branco, que fez carreira política no Rio Grande do Norte.

O senador Styvenson Valentim, do Podemos, faz parte da comissão. Ele foi embora para o nordeste aos 13 anos de idade para estudar. Após mais de 30 anos, ele retorna ao Acre e pretende conhecer os antigos pontos turísticos que lembra a infância.

“Não reconheci mais nada. Estou pensando em visitar os pontos que lembram a minha infância, a praça Plácido de Castro, o colégio Meta, onde eu estudei, se ainda existe, ali na esquina perto da ponte”, disse ao ContilNet.

Na infância, Styvenson morou na Avenida Nações Unidas, bem no coração do bairro Bosque.

“É bom voltar com esse time de senadores, que tem uma preocupação em dar transparência, de mostrar a verdade. Dizer se as ONGs contribuem ou dificultam o desenvolvimento de uma região”, completou o senador.

O senador participou da visitação in loco na Reserva Extrativista Chico Mendes, em Xapuri.