Após prisão de suspeito, Bombeiros voltam a fazer buscas por restos mortais de jovem desaparecida

Após a prisão do suspeito de ter matado a jovem Rayres Silva Ferreira, de 23 anos, que ainda está desaparecida desde o dia 21 de agosto, a Polícia Civil de Brasiléia voltou a realizar buscas pelos restos mortais no Rio Acre. O suspeito, Juscelino Romeu de Andrade, disse à polícia que esquartejou o corpo da mulher e jogou as partes no rio.

O suspeito foi preso no último dia 21 em uma vila no município de Lábrea, no interior do Amazonas. A polícia soube que ele havia sido recrutado para trabalhar em uma fazenda no estado vizinho. Lá, o suspeito soube das buscas, e seguiu para a Vila Curuquetê. Ele foi encontrado e preso em um bar. As investigações apuraram que antes de desaparecer, Rayres estava na casa dele, que fica nas proximidades do Rio Acre, no bairro José Braúna.

Na ocasião do desaparecimento, as buscas pela mulher mobilizaram dezenas de policiais e bombeiros, que tentaram localizar o corpo nas águas do Rio Acre, mas apenas as roupas e a bicicleta que ela usava antes de desaparecer foram encontradas.