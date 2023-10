Segundo a mídia local, Robert foi encontrado morto em uma floresta nas proximidades de Lisbon, a 13 km de Lewiston, onde ocorreu o crime.

O suspeito invadiu, na última quarta-feira (25/10), um restaurante e uma pista de boliche e disparou contra populares. No total, 18 pessoas morreram e 13 ficaram feridas.

Nos últimos dois dias, autoridades de Lewiston e de duas cidades vizinhas — Auburn e Bowdoin — montaram uma grande força operacional, com mais de 100 agentes, em busca de Robert Card. Durante a caça, as forças de segurança fizeram buscas com auxílio de aeronaves e embarcações.

A suspeita é de que Robert Card teria comprado legalmente a arma uasdas no massacre poucos dias antes de ser hospitalizado em uma clínica psiquiátrica.

O policial do Maine William Ross informou que um mandado de prisão foi emitido para Card por oito acusações de homicídio nessa quinta-feira (26/10). No entanto, as oitos mortes foram baseadas nas vítimas identificadas e, ao decorrer das investigações, esse número poderá aumentar.

Segundo a CNN norte-americana, a arma encontrada dentro do veículo com Robert Card parece ser a mesma utilizada pelo atirador na pista de boliche e em um restaurante local, mas ainda é necessário a realização de uma análise balística.

A arma encontrada no carro com o atirador será analisada por agentes do FBI e ATF em busca de impressões digitais e DNA.