Auzemir Martins confirma a intenção de assumir a Liga Acreana

No Podcast ContilNet Esporte desta quarta, 11, o desportista Auzemir Martins confirmou a intenção de assumir o comando da Liga Acreana de Futsal (LAF).

“Existe um entendimento com o atual presidente da Liga, Carlos Ronne, para antecipar a eleição. Ainda podemos realizar um grande trabalho no futsal acreano”, comentou Auzemir.

27 anos

Auzemir Martins atuou nos principais times acreanos como goleiro durante dez temporadas e comandou a Federação Acreana de Futsal (Fafs) por 17 anos.

“Tenho uma história dentro do futsal como atleta e dirigente. Deixei o comando da federação em 2011 com a modalidade no auge e os anos seguintes servem para mostrar o que foi feito no futsal acreano”, desabafou o desportista.

Curso e Estadual

De acordo com Auzemir Martins, as primeiras ações serão um curso de formação de árbitros e a realização de um Estadual com a participação das equipes do interior.

“Temos um plano de trabalho idealizado. Podemos voltar a promover grandes torneios e com grandes públicos nos ginásios”, afirmou Auzemir Martins.