Bocalom pede sessão extraordinária e empréstimo de R$ 340 milhões será votado nesta sexta

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, solicitou à Câmara de Vereadores de Rio Branco (CMRB) uma sessão extraordinária para esta sexta-feira (20) de outubro. O pedido acontece com objetivo dos parlamentares apreciarem o pedido de empréstimo de R$ 340 milhões.

O empréstimo havia sido colocado em pauta nesta quinta-feira (19), mas a votação foi adiada devido à falta de análise jurídica. As informações foram confirmadas pelo diretor da comunicação, Ailton Oliveira.

O empréstimo em questão, no valor de R$ 350 milhões, visa financiar projetos de infraestrutura na cidade. O vereador João Marcos Luz, líder do prefeito na Câmara e defensor do projeto, informou que, se aprovado, esses recursos serão investidos em programas que beneficiarão a comunidade local.

Ao ContilNet, o vereador João Marcos Luz (MDB) afirmou que o presidente da Casa, Raimundo Neném (PSB) deve convocar uma sessão extraordinária para esta sexta-feira (20). “O prefeito solicitou a sessão extraordinária. O Presidente tem que convocar”, escreveu Luz.

Os R$ 340 milhões serão obtidos através de duas fontes distintas: R$ 40 milhões virão da Caixa Econômica Federal, enquanto os restantes R$ 300 milhões serão provenientes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio do Banco do Brasil.

Dos R$ 40 milhões fornecidos pela Caixa Econômica Federal, uma parte substancial será destinada a melhorias nos bairros da cidade, abrangendo pelo menos quatro localidades diferentes. Nesses locais, a Prefeitura planeja construir moradias no âmbito do programa “1001 Dignidades”. Além disso, os fundos também serão direcionados para projetos de infraestrutura, como a construção de ruas, pavimentação e melhorias no saneamento básico.