Boticário apresenta lançamentos no 7° Encontro de Divas; conheça a marca O.U.i e perfume Her Code

A 7º edição do Encontro de Divas trouxe para as ‘divas’, como são chamadas as seguidores do perfil Eu Vi no Divando, comandado pelas influenciadoras Maykeline e Elita Maia, algumas novidades no universo dos perfumes. O grupo O Boticário trouxe dois lançamentos: O.U.i Paris, é uma marca do grupo, e também o lançamento Eau de Parfum Her Code.

Segundo Keliane Castro, representante da O.U.i Paris, explicou ao ContilNet que se trata de uma marca francesa, que faz parte do grupo O Boticário. “Hoje nós trouxemos para mostrar para o público, mas já temos a marca há um pouco mais de um ano em Rio Branco. Apesar de ser uma marca do grupo O Boticário, não tem nas lojas. Para comprar, é preciso ir direto com uma consultora, revendedora O Boticário”, explica.

De acordo com a representante, a marca traz produtos para cuidados com o corpo e perfumaria. No 7º Encontro de Divas, a marca montou um espaço instagramável, em que é possível tirar uma foto, postar nas redes sociais e ganhar um brinde.

Do mesmo modo, O Boticário trouxe um espaço especial para mostrar as novidades. Segundo Amanda Santos, gerente da loja do bairro Aviário, o espaço montado no Encontro de Divas trouxe um totem, onde é possível ganhar um amostra grátis do novo Eau de Parfum do Boticário, o Her Code.

“É um modelo tem alta fixação e o diferencial é que ele veio destravar o prazer feminino, tirar aquele tabu em relação a isso, por isso que ele tem esse formato de cadeado também”, explicou Amanda. O perfume é uma fragrância super sensual, elegante, sofisticada e de alta fixação, com notas em florais e amadeirado.

AO VIVO: