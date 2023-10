Bruna Biancardi lamenta morte da fotógrafa Ingryd Alves

Poucos dias após fazer o ensaio newborn de Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar, Bruna Biancardi recebeu a notícia da morte prematura da fotógrafa Ingryd Alves. Nos stories do Instagram, a influenciadora lamentou a perda e falou da experiência da profissional durante os trabalhos.

“Hoje nos deparamos com a triste e inesperada notícia do falecimento da Ingryd Alves, que fez as fotos newborn da Mavie na semana passada. Quero deixar aqui os nossos sinceros sentimentos à família, amigos e colaboradores do estúdio”, começou ela.

Ainda na postagem, feita na noite de quinta-feira (26/10), Bruna deu detalhes sobre o trabalho de Ingryd e foi só elogios: “Conheci a Ingryd no nascimento da Marina e aqui em casa, durante as fotos, pude notar o quanto ela gostava do que fazia, tão calma, trocando a Mavie nas pernas dela com todo o cuidado pra ela não chorar, não acordar.. tão detalhista com as fotos”.

E finalizou: “Que Deus te receba e conforte os que ficaram. Obrigada por ter registrado esse momento tão especial que guardaremos para sempre. Você está nas minhas orações”.

A notícia da morte

Na quinta-feira (26/10), morreu Ingryd Alves Silvestrone. A fotógrafa foi a óbito após um mal súbito. A moça, que contava com mais de 200 mil seguidores no Instagram, ganhou destaque depois de registrar as festas de aniversário dos filhos de Tays Reis e Biel, Jottapê, Bruna Biancardi e Neymar, e Ryan SP. “Estamos em luto!”, dizia a legenda de uma nota de falecimento nas redes sociais.

“Por volta das 5 horas da manhã da data de hoje, a Ingryd teve um mal súbito e, apesar de todos os esforços médicos durante duas horas incansáveis de angústia e desespero, infelizmente ela não resistiu”, completaram.

E seguiu enaltecendo Ingryd, revelando um de seus objetivos profissionais: “Seu sonho era ser reconhecida internacionalmente, transformando vidas por onde passava, e ela conseguiu”.

Amigos famosos deixaram mensagens lamentado a partida da profissional. “Descanse em paz”, escreveu Jottapê. “Obrigado pelo que fez enquanto esteve conosco. Sua memória estará para sempre em nossos quadros e corações”, comentou o cantor Ton Carfi. “Eu não tô crendo, não consigo acreditar. Ela fez parte da infância da minha filha inteira”, lembrou Matheus Yurlei.

Quem era a profissional

Ingryd Alves era são-paulina, casada e mãe de três filhos. Ela atendia em dois estúdios, sendo um na zona sul de São Paulo e outro na zona leste. Recentemente, a moça fotografou Mavie, fruto da relação de Bruna Biancardi e Neymar.

A profissional fez diversas fotos de crianças que já nasceram famosas por causa de seus pais, como Athena, filha de Stefany Boro e Jottapê. Ingryd também participou do chá de bebê de Toguro e Nara Paraguaia.