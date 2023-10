Cidades do Acre ‘perdem’ habitantes em atualização do Censo 2022 do IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) atualizou os dados do Censo Demográfico 2022, na última sexta-feira (27). Com os novos dados, a população de quatro municípios no Acre sofreram alteração em relação à divulgação inicial do Censo, feita em junho.

O número de habitantes foi atualizado em Sena Madureira, que na primeira divulgação estava com 41.349 habitantes, e agora está com 41.343, em Mâncio Lima, que passou de 19.300 para 19.294. Já outras duas cidades ‘ganharam’ habitantes, como Senador Guiomard, que estava com 21.453 e passou para 21.454 e Tarauacá, que passou de 43.464 para 43.467 habitantes.