Com estiagem, governo aciona usinas termelétricas para garantir energia no Acre 

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) decidiu acionar usinas termelétricas Termonorte I e Termonorte II para garantir suprimento de energia no Acre e no estado vizinho, Rondônia. As duas geradoras ficam em Porto Velho, na capital rondoniense.

SAIBA MAIS: Impulsionado pelo El Ninõ, Acre enfrenta a pior seca dos últimos 40 anos

A decisão se deu pela seca extrema que atinge a Região Norte do Brasil e que já havia levado à suspensão temporária, esta semana, das atividades de geração da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia.

Foi solicitado ainda que o Ministério de Minas e Energia (MME) coordene estudos para avaliação da resiliência do sistema elétrico, tanto em Rondônia, quanto no Acre, visando assegurar “a capacidade de manter o atendimento eletroenergético em futuros cenários de escassez hídrica e cheias extraordinárias na bacia do Rio Madeira”.

Mudanças climáticas

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa), além do fenômeno El Niño, que aumenta a temperatura das águas superficiais do oceano na região do Pacífico Equatorial, o aquecimento do Atlântico Tropical Norte, logo acima da Linha do Equador, inibe a formação de nuvens, reduzindo o volume de chuvas na Amazônia. Esse segundo fenômeno é resultado direto das mudanças climática que aumentam a temperatura média do planeta.