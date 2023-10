Impulsionado pelo El Ninõ, Acre enfrenta a pior seca dos últimos 40 anos

O Acre faz parte dos oitos estados da Região Norte e Nordeste que enfrentam a pior seca desde 1980, por causa da falta de chuvas. A informação foi divulgada pelo site G1.

Além do Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Bahia e Sergipe também aparecem na lista. O levantamento foi feito a partir dos dados do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), do Governo Federal. Segundo o G1, o órgão leva em consideração os registros de volume de chuva (em milímetros) de toda a sua base histórica, que teve início em 1980.

O cenário extremo está estritamente ligado ao fenômeno El Niño, que está atípico em 2023. O alerta já tinha sido feito pelo professor e pesquisador da Ufac, Alejandro Fonseca, que informou ao ContilNet, em junho, que a influência do El Niño iria diminuir as chuvas no Acre.

Porém, na época, mesmo não havendo estudos claros que indicassem a influência do El Niño no Acre, o pesquisador afirmou que após as mudanças climáticas vistas no país e no mundo, não deveria ser descartada a possibilidade de eventos extremos ocasionados pelo fenômeno.

“Estamos em um momento de manifestações de extremo climático no mundo todo. Saímos de um episódio de La Niña, que era para ter sido chuvoso na nossa região e não se comportou assim”.

E o que Fonseca falou se cumpriu. A seca extrema intensificou no estado e o Rio Acre, na capital, atingiu o menor volume do ano, 1,40 metros.

A seca extrema fez com o que a Prefeitura de Rio Branco declarasse situação de emergência. O decreto considerou os baixos índices pluviométricos, que indicam uma estiagem crítica e prolongada na capital, causando a diminuição dos rios e baixa umidade do ar.

Além disso, o decreto considerou também que a escassez de chuvas durante este período, iniciado no primeiro semestre do ano, está previsto para se estender pelo menos por mais 2 meses, o que pode aumentar o risco de desabastecimento de água potável.

Em uma mapa divulgado pelo Cemadem, é possível ver que na região do Vale do Juruá, próxima à fronteira com o Peru, entre Mâncio Lima e Porto Walter, já enfrentam, inclusive, a segunda maior estiagem da sua história. Já as áreas próximas aos municípios de Feijó e Tarauacá estão sendo atingidas pela terceira maior crise hídrica de todos os tempos.

Ajuda do governo federal

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, informou que o governo federal já preparou um plano de enfrentamento ao problema da seca no Acre. Marina diz que governo Lula prepara resposta emergencial para seca no Acre.

À Agência Reuters, Marina disse que o plano inclui envio de medicamentos, água e cestas básicas, antecipação do período de defeso da pesca e liberação de recursos do FGTS.

Nesta quarta-feira (4), durante visita da comitiva do governo federal em Manaus, Marina lembrou que as mudanças climáticas são reais e já afetam o Acre.

“Nós estamos vivendo dois fenômenos: o cruzamento do El Niño, que é um fenômeno natural, com a mudança do clima de forma descontrolada com o aquecimento do Atlântico Norte”, afirmou a ministra em coletiva de imprensa após a visita da comitiva a regiões atingidas pela estiagem.

“O cruzamento desses dois fenômenos fez com que começássemos o ano com enchentes aqui no Amazonas e no Acre, secas terríveis no Rio Grande do Sul. Nós estamos terminando o ano com seca terrível no Amazonas, no Acre e Rondônia, e enchentes terríveis no Rio Grande do Sul”, completou a ministra.