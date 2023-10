Concurso Correios 2023: situação atual, cargos e salários

Novas atualizações sobre a abertura de um novo concurso Correios. O certame é bastante aguardado, considerando o atual déficit de servidores da empresa pública. E, no final de setembro de 2023, a assessoria nos confirmou que haverá reunião em breve sobre a abertura de um novo edital.

Até porque pelo menos 7,6 mil cargos estão vagos, o que expõe a necessidade de recompor o quadro de pessoal. Ao longo dos últimos meses, existia a possibilidade de os Correios serem desestatizados e isso fez com que um novo edital de abertura ficasse cada vez mais distante.

Porém, o governo atual decidiu retirar a empresa pública da lista de órgãos que poderiam ser privatizados no país. O presidente dos Correios, advogado Fabiano Silva, reconhece a importância de amenizar o déficit de servidores para garantir a qualidade nos serviços prestados.

O edital de abertura para o novo concurso Correios, por outro lado, ainda não possui prazo de lançamento. Tudo dependerá do que for conversado durante a nova reunião entre a empresa pública, Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e as federações.

Atualizaremos a matéria assim que tivermos mais novidades sobre o assunto. Mas, enquanto não saiu a confirmação do edital, que tal já se preparar por meio de nossos simulados gratuitos e online? Estude com antecedência e saia na frente dos seus concorrentes.

Concurso Correios 2023: situação atual

Com o processo de privatização revogado, surge a esperança de que um novo concurso Correios possa ocorrer em breve. O último certame do órgão foi realizado no ano de 2017 pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) e, atualmente, existe um déficit grande de servidores.

O primeiro sinal de certame dos Correios ainda para este ano será o pedido de abertura de novas vagas, a serem preenchidas por meio de concurso público. Mas isso ainda não ocorreu: não existe pedido oficial feito ao governo em 2023, pelo menos não até o momento.

As articulações para a realização de um novo certame iniciaram ainda em 2017, prevendo vagas para Carteiro e Operador de Triagem e Transbordo. Ambos os cargos exigem ensino médio completo.

Ao todo, seriam ofertadas 2 mil oportunidades imediatas e formação de cadastro reserva para 11 estados brasileiros. Por outro lado, o concurso acabou não se concretizando por conta da situação fiscal.

Existem rumores de que os Correios começaram, no início de 2023, novas tratativas para o próximo edital de abertura. Entretanto, a empresa pública ainda não confirmou esta informação e nem detalhou o pedido para o certame.

Ou seja, ainda não sabemos quais cargos poderão ser ofertados e nem o quantitativo previsto para a recomposição de vagas efetivas.

Correios fará reunião para debater sobre abertura de novo concurso

Em minuta de acordo coletivo entre Correios e representantes sindicais da categoria, a empresa pública se comprometeu em debater com órgãos governamentais sobre a viabilidade de um novo concurso com vagas efetivas.

Entramos em contato com os Correios para verificar a legitimidade da minuta e a assessoria nos confirmou as informações. Isso abre precedentes para que, pelo menos, ocorra um debate junto ao governo federal sobre a reposição de vagas.

“Em relação a abertura de concurso público, o presidente dos Correios se comprometeu a realizar uma reunião com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, em conjunto com a federações, logo após a assinatura do acordo”, informou a assessoria para a equipe do Concursos no Brasil.

Na mesma minuta que já foi assinada pelos Correios, a assessoria confirmou a inclusão de mais benefícios aos funcionários da empresa pública. “A atual proposta mais que dobra o número de cláusulas do Acordo anterior, passando de 37 para 78”, informou o órgão.

Dentre os novos benefícios, constam:

Licença-paternidade de 20 dias;

Remuneração e ticket mantidos por 90 dias para considerados inaptos pelo INSS e, em caso de acidente de trabalho, o ticket é mantido até o retorno laboral;

Abono-acompanhante de 6 dias;

Licença remunerada de 10 dias em caso de violência doméstica; afastamento especial em caso de nascimento de bebê prematuro (para homens e mulheres);

Horário especial de amamentação ampliado de 12 para 18 meses.

Concurso Correios: quadro de servidores

A última atualização quanto à fixação do limite de pessoal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ocorreu em junho de 2022. Por meio da portaria nº 5.678/2022, ficou fixado em 94.598 o número de servidores, sendo:

94.490 do quadro permanente; e

108 do quadro em extinção.

Mas isso é apenas um ato administrativo e não garante um novo concurso Correios. Outro ato administrativo, mas sem efeito prático para os concursos públicos, ocorreu em 2018.

Na época, foi publicado o novo Estatuto Social da ECT após aprovação da 12ª Assembleia Geral Extraordinária da empresa. Um dos pontos mais interessantes aos concurseiros foi como o documento abordou a contratação de pessoal para atuação no órgão.

No caso, prevaleceriam admissões advindas de realização de concurso público, com contratação sob regime celetista. Ou seja, ratificou o que já existia.

Concurso Correios: quais são os cargos da estatal?

Para quem está interessado no novo concurso Correios, é necessário entender quais são os principais cargos da empresa pública. Até porque algumas destas carreiras poderão ser contempladas com vagas efetivas no próximo edital de abertura. Confira:

Agente dos Correios – Carteiro;

Agente dos Correios – Operador de Triagem e Transbordo;

Agente dos Correios – Atendente Comercial;

Agente dos Correios – Suporte;

Técnico dos Correios – Operacional;

Técnico dos Correios – Atendimento e Vendas;

Técnico dos Correios – Suporte;

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Especialista dos Correios – Operacional;

Especialista dos Correios – Comercial;

Especialista dos Correios – Suporte;

Analista de Saúde – Médico Geral;

Analista de Saúde – Odontólogo;

Enfermeiro do Trabalho;

Engenheiro de Segurança do Trabalho;

Médico do Trabalho;

Analista dos Correios – Administrador;

Analista dos Correios – Advogado;

Analista dos Correios – Analista de Sistemas;

Analista dos Correios – Arquiteto;

Analista dos Correios – Assistente Social;

Analista dos Correios – Bibliotecário;

Analista dos Correios – Contador;

Analista dos Correios – Economista;

Analista dos Correios – Engenheiro;

Analista dos Correios – Estatístico;

Analista dos Correios – Museólogo;

Analista dos Correios – Pedagogo;

Analista dos Correios – Psicólogo;

Técnico em Comunicação Social;

Além de outros profissionais de nível superior.

Como faço para trabalhar nos Correios?

Para ingresso nos cargos via concurso Correios, é necessário cumprir uma série de exigências da empresa pública. Geralmente, as regras constam no edital de abertura. Confira:

Ser aprovado no concurso público dos Correios;

Ter aptidão física e mental para o pleno exercício das atribuições do cargo;

Não ter sido demitido por justa causa ou demitido a bem do serviço público, nos últimos cinco anos;

Comprovar, documentalmente, na data da contratação: a) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do §1º do artigo 12 da Constituição Federal; b) possuir certificado/diploma de conclusão de curso e requisitos exigidos, de acordo com o cargo; c) estar quite com as obrigações eleitorais; d) estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino; e e) ter idade mínima de 18 anos completos;

O candidato que não apresentar os documentos comprobatórios fixados neste edital ou que não possuir os requisitos exigidos, até a data da contratação, será eliminado definitivamente do concurso público.

Concurso Correios: requisitos específicos e atribuições

Agora que você já sabe um pouco sobre os principais cargos dos Correios, nada melhor do que conhecer quais são os requisitos e atribuições das principais carreiras. A seguir, listamos os detalhes com base em editais anteriores do concurso Correios:

Agente dos Correios – Atendente Comercial no concurso Correios

Requisitos : certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente;

: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente; Atribuições: 1. Executar as etapas do processo de atendimento e vendas de objetos postais, produtos e demais serviços do porta-fólio da ECT, interagindo e aplicando as técnicas de atendimento e vendas junto à clientela, prestando contas dos objetos, valores e documentos que estão sob sua responsabilidade, utilizando sistemas, equipamentos e cumprindo as normas inclusive de segurança para atender o plano de trabalho estabelecido pela ECT; 2. Receber, registrar e encaminhar aos canais competentes, reclamações e sugestões formalizadas pelos clientes, executando procedimentos para responder as demandas da clientela, fornecer subsídios, para tomada de decisão e atender os padrões de qualidade exigidos; 3. Realizar atribuições e procedimentos operacionais de coleta, recebimento, tratamento e distribuição de objetos postais, produtos, contratos especiais e demais serviços previstos no porta-fólio da ECT, nas unidades de pequeno porte; 4. Conferir os registros constantes dos documentos de remessa de malas postais com os dados que as identifiquem, verificando o seu estado de inviolabilidade, para atestá-lo ou não e assegurar o seu recebimento nas agências da ECT; 5. Relatar à chefia imediata, quando constatar a ocorrência de irregularidades no fluxo postal na atividade, para subsidiar a tomada de decisão; 6. Executar outras atribuições de mesma natureza e complexidade que compõem a atividade na Unidade, para atender o plano de trabalho estabelecido pela Empresa.

Agente dos Correios – Carteiro no concurso Correios

Requisitos : certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente;

: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente; Atribuições: 1. Executar as atribuições relativas à coleta, recebimento, triagem, conferência, recondicionamento, distribuição, anotações, baixa e devolução de objetos postais, mensagens telegráficas, contratos especiais e outros produtos e serviços previstos no porta-fólio da ECT, pesquisando, rastreando, identificando e prestando contas dos objetos e documentos que estão sob sua responsabilidade, utilizando equipamentos ou meios apropriados, cumprindo as normas, inclusive as de segurança, para atender ao plano de trabalho estabelecido pela Empresa; 2. Operacionalizar o processo produtivo telemático, relativo à distribuição, seguindo os padrões e normas para atender o plano de trabalho estabelecido pela Empresa; 3. Relatar à chefia imediata, quando constatar a ocorrência de irregularidades 3 no fluxo postal na atividade, para subsidiar a tomada de decisão; 4. Participar, em caráter eventual e opcional, de campanhas promocionais e sociais da Empresa, divulgando produtos e serviços, sugerindo possíveis oportunidades de negócios, prestando informações sobre programas para atender as políticas governamentais e plano estratégico da Empresa; 5. Executar as atribuições relativas ao atendimento e vendas nas Unidades de pequeno porte, seguindo os padrões e normas para atender o plano de trabalho estabelecido pela Empresa; 6. Executar outras atribuições de mesma natureza e complexidade que compõem a atividade na Unidade para atender o plano estratégico da Empresa.

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho no concurso Correios

Requisitos : diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Diploma ou certificado de conclusão, devidamente registrado, de curso de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho ou de Curso Técnico de nível Médio em Enfermagem e certificado de conclusão de curso de qualificação de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho, ambos expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro profissional como Auxiliar de Enfermagem do Trabalho e comprovante de regularidade no Conselho Regional de Enfermagem;

: diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Diploma ou certificado de conclusão, devidamente registrado, de curso de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho ou de Curso Técnico de nível Médio em Enfermagem e certificado de conclusão de curso de qualificação de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho, ambos expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro profissional como Auxiliar de Enfermagem do Trabalho e comprovante de regularidade no Conselho Regional de Enfermagem; Atribuições: (1) auxiliar na elaboração e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Empresa (PCMSO), conforme legislação vigente; (2) auxiliar na realização de procedimentos médicos (exames, curativos, imobilizações,esterilizações, etc.), manipulando aparelhos e ministrando medicamentos, sob prescrição médica; (3) auxiliar na supervisão de exames de saúde, para fins de admissão, retorno ao trabalho, demissão, mudança de função e periódico; (4) analisar e elaborar pareceres técnicos e relatórios referentes a projetos e assuntos de sua área; (5) auxiliar na elaboração de relatórios gerenciais do PCMSO, objetivando a melhoria dos indicadores de saúde ocupacional da Empresa; (6) aplicar os conhecimentos de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, de modo a atenuar ou eliminar os riscos existentes à saúde do trabalhador; (7) auxiliar na elaboração de laudos para fins de concessão, manutenção ou cancelamento de adicionais relacionados à saúde do empregado, bem como proposição de medidas corretivas e preventivas relativas aos agentes nocivos detectados; (8) promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto por meio de campanhas, quanto de programas de duração permanente; (9) esclarecer e conscientizar os empregados sobre acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção; (10) participar das atividades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), conscientizando os empregados sobre as normas de segurança, proteção e higiene no trabalho; e (11) executar outras atribuições relacionadas à sua especialidade, de mesma natureza e equivalente nível de dificuldade.

Enfermagem do Trabalho no concurso Correios

Requisitos : diploma ou certificado de conclusão de Bacharel no curso superior de graduação em Enfermagem. Curso de especialização em Enfermagem do Trabalho, em nível de pós-graduação, reconhecido pelo Ministério da Educação. Possuir registro no Conselho Regional de Enfermagem e estar em dia com as obrigações legais junto a esse órgão;

: diploma ou certificado de conclusão de Bacharel no curso superior de graduação em Enfermagem. Curso de especialização em Enfermagem do Trabalho, em nível de pós-graduação, reconhecido pelo Ministério da Educação. Possuir registro no Conselho Regional de Enfermagem e estar em dia com as obrigações legais junto a esse órgão; Atribuições: (1) executar e orientar a realização de procedimentos de saúde (exames, curativos, imobilizações, esterilizações, vacinações, coleta de material para exames laboratoriais) compatíveis com sua qualificação, manipulando aparelhos e ministrando medicamentos, sob prescrição médica; (2) desenvolver, analisar e orientar estudos, pesquisas, projetos e sistemas que visem à melhoria contínua dos processos, com o nível de absenteísmo, levantamento de doenças profissionais, possíveis relações com as atividades funcionais, visando obter a continuidade operacional e o aumento da produtividade; (3) elaborar relatórios gerenciais do PCMSO objetivando a melhoria dos seus indicadores de saúde ocupacional; (4) aplicar os conhecimentos de Enfermagem do Trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, identificando os fatores de riscos do ambiente, de modo a atenuar ou eliminar os riscos existentes à saúde do trabalhador; (5) promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto por meio de campanhas, quanto de programas de duração permanente; (6) organizar o setor de enfermagem da Empresa, prevendo pessoas e materiais necessários; (7) esclarecer e conscientizar os empregados sobre acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção; (8) apoiar, no tocante às atribuições de Enfermagem do Trabalho, o Programa Nacional de Reabilitação Profissional da Empresa e avaliar as limitações laborativas dos empregados visando adequar os reabilitandos aos postos de trabalho; (9) dar suporte na realização de auditorias em hospitais, prontos socorros e ambulatórios, orientando sobre as condições de higiene, o empregado de técnicas de enfermagem e os cuidados dispensados aos pacientes; (10) efetuar o registro de dados estatísticos de acidentes e doenças profissionais, visando ao preparo de informes para subsídios processuais nos pedidos de indenização e orientar em problemas de prevenção de doenças profissionais; (11) participar das atividades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), conscientizando os empregados sobre as normas de segurança, proteção e higiene no trabalho e capacitando sobre o uso de roupas e material do tipo de trabalho (EPI) para reduzir a incidência de acidentes; e (12) executar outras atribuições relacionadas à sua especialidade, de mesma natureza e equivalente nível de dificuldade.

Médico do Trabalho no concurso Correios

Requisitos : diploma ou certificado de conclusão de Bacharel no curso de graduação de ensino superior em Medicina, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Certificado de conclusão de curso de especialização em Medicina do Trabalho, em nível de pós-graduação, ou certificado de residência médica em área de concentração em saúde do trabalhador ou denominação equivalente, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, do Ministério da Educação, ambos ministrados por instituição que mantenha curso de graduação em Medicina. Registro profissional e comprovante de regularidade no Conselho de Classe;

: diploma ou certificado de conclusão de Bacharel no curso de graduação de ensino superior em Medicina, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Certificado de conclusão de curso de especialização em Medicina do Trabalho, em nível de pós-graduação, ou certificado de residência médica em área de concentração em saúde do trabalhador ou denominação equivalente, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, do Ministério da Educação, ambos ministrados por instituição que mantenha curso de graduação em Medicina. Registro profissional e comprovante de regularidade no Conselho de Classe; Atribuições: (1) elaborar, conforme legislação vigente, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Empresa (PCMSO), estabelecendo as diretrizes e as responsabilidades; (2) coordenar a realização dos exames de natureza médica, previstos no PCMSO, tais como admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional, bem como encarregar os mesmos a profissional médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, cumprindo os requisitos legais; (3) desenvolver, coordenar, analisar, fiscalizar e orientar estudos, pesquisas, projetos e sistemas que visem à melhoria contínua dos processos; (4) elaborar relatórios gerenciais do PCMSO, objetivando a melhoria dos indicadores de saúde ocupacional da Empresa; (5) Aplicar os conhecimentos de Medicina do Trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, identificando os principais fatores de risco presentes no ambiente de trabalho, decorrentes do processo laborativo e das formas de organização do trabalho e as principais consequências ou danos para a saúde do trabalhador, de modo a atenuar ou eliminar os riscos existentes à sua saúde; (6) presidir e participar de junta médica para perícia médica em empregados, constatando enfermidades relacionadas com sua área de trabalho, visando apresentar alternativas que solucionem as situações encontradas, bem como nos casos de verificação da existência ou não de Nexo Técnico Epidemiológico – NTEP; (7) elaborar laudos para fins de concessão, manutenção ou cancelamento de adicionais relacionados à saúde do empregado e propor medidas corretivas e preventivas relativas aos agentes nocivos detectados; (8) executar, em parceria com a Área de Engenharia de Segurança do Trabalho da Empresa, inspeção em ambientes de trabalho, visando redução ou eliminação de riscos ambientais que ocasionem acidentes do trabalho ou doença ocupacional; (9) orientar sobre a correta indicação e limites do uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI); (10) Planejar e implantar ações para situações de desastres ou acidentes de grandes proporções;(11) analisar as informações estatísticas e epidemiológicas relativas à mortalidade, morbidade,incapacidade para o trabalho, para fins de vigilância da saúde e do planejamento e implementação e avaliação dos Programas de Saúde da Empresa, visando subsidiar as políticas de saúde corporativas;(12) promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto por meio de campanhas, quanto de programas de duração permanente;(13) esclarecer e conscientizar os empregados sobre acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção;(14) diagnosticar e tratar as doenças e acidentes do trabalho, participando do Programa Nacional de Reabilitação Profissional da Empresa e avaliar as limitações laborativas dos empregados, visando adequar os reabilitados aos postos de trabalho;(15) participar das atividades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA),conscientizando os empregados sobre as normas de segurança, proteção e higiene no trabalho; e (16) executar outras atribuições relacionadas à sua especialidade, de mesma natureza e equivalente nível de dificuldade.

Analista dos Correios – Administrador no concurso Correios

Requisitos : diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Administração, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo órgão competente e, registro no órgão de classe;

: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Administração, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo órgão competente e, registro no órgão de classe; Atribuições: 1. Propor melhorias nos processos utilizando instrumentos, equipamentos e sistemas para atender os padrões de qualidade, produtividade, segurança e exigências tecnológicas inerentes a sua área de atuação; 2. Prestar assessoramento técnico inerente a sua atividade, orientando a aplicação dos conhecimentos e documentos normativos da área, propondo medidas alternativas, preventivas e corretivas para subsidiar a tomada de decisão, suprir as necessidades e garantir o alcance das metas e dos indicadores da área; 3. Disseminar conhecimentos técnicos, utilizando normas e legislações aplicáveis, emitindo considerações, transmitindo ocasionalmente informações e orientações a público específico para melhoria continua dos processos de trabalho; 4. Elaborar documentos (relatórios, pareceres, ofícios, cartas, planilhas e outros) aplicando normas técnicas e os padrões estabelecidos pela empresa, relatando ocorrências, emitindo considerações técnicas conclusivas, propondo novas ações para subsidiar a tomada de decisões e gerar acervo documental; 5. Realizar auditoria técnica na sua área de atuação, verificando os procedimentos, as normas e legislações aplicadas, identificando não conformidades para propor medidas corretivo preventivas e garantir a melhoria contínua dos processos; 6. Acompanhar o cronograma da execução de projetos, aplicando normas e monitorando prazos e ações para o alcance dos objetivos organizacionais; 7. Executar outras atribuições de mesma natureza e complexidade que compõem as atividades da sua área de atuação, para atender o plano de trabalho estabelecido pela Empresa.

Concurso Correios: Engenheiro de Segurança do Trabalho

Requisitos : diploma ou certificado de conclusão de Bacharel no curso de graduação de ensino superior em Engenharia ou Arquitetura, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Certificado de conclusão de curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, em nível de pós-graduação, reconhecido pelo Ministério do Trabalho. Registro profissional e comprovante de regularidade no respectivo Conselho de classe. Registro profissional como Engenheiro de Segurança do Trabalho expedido pelo Ministério do Trabalho;

: diploma ou certificado de conclusão de Bacharel no curso de graduação de ensino superior em Engenharia ou Arquitetura, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Certificado de conclusão de curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, em nível de pós-graduação, reconhecido pelo Ministério do Trabalho. Registro profissional e comprovante de regularidade no respectivo Conselho de classe. Registro profissional como Engenheiro de Segurança do Trabalho expedido pelo Ministério do Trabalho; Atribuições: (1) orientar e executar tecnicamente os serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho; (2) estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das instalações e equipamentos, com vistas especialmente aos problemas de controle de risco, controle de poluição, higiene do trabalho, ergonomia, proteção contra incêndio e saneamento, supervisionando e vistoriando as referidas condições, com proposição de ações preventivas e corretivas; (3) planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas a gerenciamento e controle de riscos; (4) vistoriar, avaliar, realizar perícias, arbitrar, emitir parecer, laudos técnicos e indicar medidas de controle sobre grau de exposição a agentes agressivos de riscos físicos, químicos e biológicos, tais como poluentes atmosféricos, ruídos, calor, radiação em geral e pressões Anormais, caracterizando as atividades, operações e locais insalubres e perigosos; (5) analisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas, propondo medidas preventivas e corretivas e orientando trabalhos estatísticos, inclusive com respeito a custo; (6) propor políticas, programas, normas e regulamentos de Segurança do Trabalho, zelando pela sua observância, bem como promovendo e participando de campanhas educativas; (7) elaborar normas, pareceres técnicos, relatórios, gráficos, quadros, tabelas e outros informativos sobre higiene e segurança do trabalho; (8) colaborar em projetos e na implantação de instalações físicas e de novas tecnologias na Empresa, considerando as atividades relativas à segurança do trabalho; (9) Especificar, controlar e fiscalizar sistemas de proteção coletiva e equipamentos de segurança, inclusive os de proteção individual e os de proteção contra incêndio, assegurando-se de sua qualidade e eficiência; (10)elaborar planos destinados a criar e desenvolver a prevenção de acidentes, promovendo a instalação de comissões e assessorando-lhes o funcionamento; (11) Acompanhar a execução de obras e serviços decorrentes da adoção de medidas de segurança, quando a complexidade dos trabalhos a executar assim o exigir;(12) colaborar na fixação de requisitos de aptidão para o exercício de funções, apontando os riscos decorrentes desses exercícios; (13) propor medidas preventivas no campo da Segurança do Trabalho, em face do conhecimento da natureza e gravidade das lesões provenientes do acidente de trabalho, incluídas as doenças do trabalho;(14) orientar quanto ao cumprimento da legislação da Área de Engenharia de Segurança do Trabalho; (15) orientar os trabalhos de perícia promovida por terceiros, objetivando a aplicação correta de técnicas de identificação e diagnóstico das causas dos acidentes; (16) atualizar-se quanto às evoluções técnicas na área de engenharia de segurança, visando suas aplicações no âmbito da ECT; (17) apurar índices de acidentes na Empresa, propondo a adoção de medidas especificas para combater as suas causas;(18) elaborar recursos de autuações das DRTs; (19) implementar e ser o orientador do Serviço de Radioproteção;(20) elaborar, implementar e fazer cumprir o Plano de Radioproteção; (21) Elaborar e manter atualizadas as instruções operacionais e de emergência em relação à operação com equipamentos emissores de radiação;(22) Assumir o controle e aplicar as ações corretivas nas situações de emergência ou em caso de acidentes; e (23) executar outras atribuições relacionadas à sua especialidade, de mesma natureza e equivalente nível de dificuldade.

Concurso Correios: salários e jornadas

Nos editais anteriores do concurso Correios, as jornadas de trabalho variaram bastante conforme o cargo pleiteado pelo candidato: de 20 a 44 horas semanais. As regras do novo certame podem ser atualizadas conforme a necessidade e critérios dos Correios.

Por isso, todas as informações devem constar no próximo edital de abertura. Já os salários dependem do nível de escolaridade de cada cargo. Por exemplo: para aqueles aprovados em carreiras de nível médio, os valores começam a partir de R$ 2.179,25 e podem chegar na casa dos R$ 11,5 mil.

Agora, os profissionais com ensino superior completo a nível de graduação recebem, atualmente, iniciais de R$ 6.333,54. A progressão das respectivas carreiras facilita o aumento salarial com o passar do tempo, podendo alcançar a faixa de R$ 25 mil.

Confira abaixo, mais detalhes sobre os valores recebidos pelos servidores do Correios:

Tabela salarial para cargos de nível médio

Tabela salarial para cargos de nível superior

Benefícios no concurso Correios: tabela de adicional de atividade

Concurso Correios: lotação

O edital de abertura do novo concurso Correios ainda não está disponível. Caso o certame seja aprovado pelo governo federal, a banca publicará o documento regulamentador com todas as regras para disputar as vagas, incluindo a lotação dos cargos ofertados.

Para ter apenas como referência, confira onde os candidatos foram lotados no último certame da empresa pública:

Brasília – DF;

Rio Branco – AC;

Maceió – AL;

Manaus – AM;

Macapá – AP;

Salvador – BA;

Fortaleza – CE;

Vitória – ES;

Goiânia – GO;

São Luís – MA;

Belo Horizonte – MG;

Campo Grande – MS;

Belém – PA;

João Pessoa – PB;

Recife – PE;

Teresina – PI;

Curitiba – PR;

Rio de Janeiro – RJ;

Natal – RN;

Porto Velho – RO;

Boa Vista – RR;

Porto Alegre – RS;

São José – SC;

Aracaju – SE;

Bauru – SP;

São Paulo – SP;

Palmas – TO.

Concurso Correios: último edital foi lançado em 2017

O último concurso público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos aconteceu, como lembramos antes, no ano de 2017. Na oportunidade, foram abertas 88 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva.

As colocações foram destinadas a profissionais de níveis médio/técnico e superior para lotação por todos os estados brasileiros, exceto Mato Grosso. O concurso público foi organizado pelo IADES.

No total, foram mais de 22 mil pessoas inscritas para os cargos de:

Enfermeiro do Trabalho Júnior;

Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior;

Médico do Trabalho Júnior;

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho Júnior;

Técnico em Segurança do Trabalho Júnior.

Os salários iniciais oferecidos pelo concurso Correios chegavam a R$ 4.903,05.

Concurso Correios: provas de 2017 e conteúdo programático

O Concurso Correios foi composto por uma etapa única de provas objetivas. Os candidatos tiveram que responder 50 questões de múltipla escolha sobre os seguintes assuntos:

Língua Portuguesa : 1. Compreensão e intelecção de textos. 2. Tipologia textual. 3. Ortografia. 4. Acentuação gráfica. 5. Emprego do sinal indicativo de crase. 6. Formação, classe e emprego de palavras. 7. Sintaxe da oração e do período. 8. Pontuação. 9. Concordância nominal e verbal. 10. Colocação pronominal. 11. Regência nominal e verbal. 12. Equivalência e transformação de estruturas. 13. Paralelismo sintático. 14. Relações de sinonímia e antonímia;

: 1. Compreensão e intelecção de textos. 2. Tipologia textual. 3. Ortografia. 4. Acentuação gráfica. 5. Emprego do sinal indicativo de crase. 6. Formação, classe e emprego de palavras. 7. Sintaxe da oração e do período. 8. Pontuação. 9. Concordância nominal e verbal. 10. Colocação pronominal. 11. Regência nominal e verbal. 12. Equivalência e transformação de estruturas. 13. Paralelismo sintático. 14. Relações de sinonímia e antonímia; Raciocínio Lógico e Matemático : 1. Operações, propriedades e aplicações (soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). 2. Princípios de contagem e probabilidade. 3. Arranjos e permutações. 4. Combinações. 5. Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais e reais) e operações com conjuntos. 6. Razões e proporções (grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, porcentagem, regras de três simples e compostas). 7. Equações e inequações. 8. Sistemas de medidas. 9. Volumes. 10. Compreensão de estruturas lógicas. 11. Lógica de argumentação (analogias, inferências, deduções e conclusões). 12. Diagramas lógicos;

: 1. Operações, propriedades e aplicações (soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). 2. Princípios de contagem e probabilidade. 3. Arranjos e permutações. 4. Combinações. 5. Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais e reais) e operações com conjuntos. 6. Razões e proporções (grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, porcentagem, regras de três simples e compostas). 7. Equações e inequações. 8. Sistemas de medidas. 9. Volumes. 10. Compreensão de estruturas lógicas. 11. Lógica de argumentação (analogias, inferências, deduções e conclusões). 12. Diagramas lógicos; Noções de Informática : 1. Noções de sistema operacional (ambiente Windows). 2. Edição de textos, planilhas e apresentações (ambiente Microsoft Office). 3. Redes de computadores. 3.1. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet. 3.2. Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome). 3.3. Programas de correio eletrônico (Outlook Express e Mozilla Thunderbird). 3.4. Sítios de busca e pesquisa na Internet. 3.5. Grupos de discussão. 4. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 5. Segurança da informação. 5.1. Procedimentos de segurança. 5.2. Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 5.3. Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.). 5.4. Procedimentos de backup;

: 1. Noções de sistema operacional (ambiente Windows). 2. Edição de textos, planilhas e apresentações (ambiente Microsoft Office). 3. Redes de computadores. 3.1. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet. 3.2. Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome). 3.3. Programas de correio eletrônico (Outlook Express e Mozilla Thunderbird). 3.4. Sítios de busca e pesquisa na Internet. 3.5. Grupos de discussão. 4. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 5. Segurança da informação. 5.1. Procedimentos de segurança. 5.2. Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 5.3. Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.). 5.4. Procedimentos de backup; Legislação Aplicada aos Correios : 1. Constituição Federal de 1988. 1.1. Título I – Dos Princípios Fundamentais. 1.2. Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais. 2. Decreto Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 3. Lei Nº 7.853, de 24 de outubro de 1989. 4. Lei Nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. 5. Decreto Nº 8.016, de 17 de maio de 2013. 6. Lei Nº 13.303, de 30 de junho de 2016;

: 1. Constituição Federal de 1988. 1.1. Título I – Dos Princípios Fundamentais. 1.2. Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais. 2. Decreto Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 3. Lei Nº 7.853, de 24 de outubro de 1989. 4. Lei Nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. 5. Decreto Nº 8.016, de 17 de maio de 2013. 6. Lei Nº 13.303, de 30 de junho de 2016; Conhecimentos Específicos para todos os cargos : 1. Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2017. 2. eSocial (http://www.esocial.gov.br/

Legislacao.aspx). 2.1 Resoluções CG nºs 003/2015, 004/ 2015, 005/2016, 006/ 2016 e 007/ 2017. 2.2 Resolução CD nº 002/ 2016. Portaria MTB n° 3.214, de 8 de Junho de 1978, do Ministério do Trabalho. 3. Normas Regulamentadoras Relativas a Segurança e Medicina do Trabalho. 3.1. NR- 1 – Disposições Gerais. 3.2. NR- 2 – Inspeção Prévia. 3.3. NR- 4 – Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT. 3.4. NR- 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. 3.5. NR- 17- Ergonomia. 3.6. NR- 24- Condições Sanitárias dos Locais de Trabalho. 4. Ordens de serviço. 5. Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT. 6. Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador. 7. Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional – OHSAS 18000. 8. Normas de Higiene Ocupacional – NHO da Fundacentro. 8.1. Procedimentos Técnicos – Avaliação da Exposição Ocupacional: ao Ruído (NHO 01), ao Calor (NHO 06), a Vibração de Corpo Inteiro (NHO 09) e a Vibração em Mãos e Braços (NHO 10). 9. Ergonomia. 9.1. Fundamentos de Ergonomia. (Compreensão do processo de ação ergonômica). 9.2. Requisitos para elaboração de Análise Ergonômica do Trabalho. 9.3. Fundamentos de biomecânica. 9.4. Aplicação de ferramentas ergonômicas. 9.5. Equação do NIOSH para levantamento manual de cargas. 9.6. Norma ABNT NBR ISO 11228-1- Ergonomia – Levantamento e Transporte de Cargas. 9.7. Norma ABNT NBR ISO 11228- 3 – Ergonomia – Movimentação de Cargas leves em alta frequência. 10. Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP. 11. Fator Acidentário de Prevenção – FAP. 12. Programa de Conservação Auditiva – PCA. 13. Programa de Conservação de Voz – PCV. 14. Seguro de Acidente do Trabalho – SAT. 15. Nexo Técnico Epidemiológico – NTEP

: 1. Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2017. 2. eSocial (http://www.esocial.gov.br/ Legislacao.aspx). 2.1 Resoluções CG nºs 003/2015, 004/ 2015, 005/2016, 006/ 2016 e 007/ 2017. 2.2 Resolução CD nº 002/ 2016. Portaria MTB n° 3.214, de 8 de Junho de 1978, do Ministério do Trabalho. 3. Normas Regulamentadoras Relativas a Segurança e Medicina do Trabalho. 3.1. NR- 1 – Disposições Gerais. 3.2. NR- 2 – Inspeção Prévia. 3.3. NR- 4 – Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT. 3.4. NR- 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. 3.5. NR- 17- Ergonomia. 3.6. NR- 24- Condições Sanitárias dos Locais de Trabalho. 4. Ordens de serviço. 5. Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT. 6. Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador. 7. Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional – OHSAS 18000. 8. Normas de Higiene Ocupacional – NHO da Fundacentro. 8.1. Procedimentos Técnicos – Avaliação da Exposição Ocupacional: ao Ruído (NHO 01), ao Calor (NHO 06), a Vibração de Corpo Inteiro (NHO 09) e a Vibração em Mãos e Braços (NHO 10). 9. Ergonomia. 9.1. Fundamentos de Ergonomia. (Compreensão do processo de ação ergonômica). 9.2. Requisitos para elaboração de Análise Ergonômica do Trabalho. 9.3. Fundamentos de biomecânica. 9.4. Aplicação de ferramentas ergonômicas. 9.5. Equação do NIOSH para levantamento manual de cargas. 9.6. Norma ABNT NBR ISO 11228-1- Ergonomia – Levantamento e Transporte de Cargas. 9.7. Norma ABNT NBR ISO 11228- 3 – Ergonomia – Movimentação de Cargas leves em alta frequência. 10. Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP. 11. Fator Acidentário de Prevenção – FAP. 12. Programa de Conservação Auditiva – PCA. 13. Programa de Conservação de Voz – PCV. 14. Seguro de Acidente do Trabalho – SAT. 15. Nexo Técnico Epidemiológico – NTEP Conhecimentos Específicos por cargo pleiteado.

Para ser aprovado no certame, era preciso ter acertado no mínimo de 50% da pontuação total.

Concurso Correios: critérios de desempate em 2017

Conforme o edital anterior do concurso Correios, os seguintes critérios seriam aplicados no caso de empate na classificação:

Candidato que tiver maior idade, considerando o dia, mês e ano do nascimento, conforme Lei Nº 10.741/2003 artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso;

Candidato que obtiver maior pontuação em conhecimentos específicos;

Candidato que obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa;

Candidato que obtiver maior pontuação em conhecimentos gerais.

Concurso Correios: edital de 2011

Esse foi o último grande concurso dos Correios. Na época, foram publicados dois editais organizados pela Cespe/UnB, atual Cebraspe. O primeiro certame abriu mais de seis mil vagas para a carreira de Agente dos Correios nas especialidades de:

Atendente Comercial;

Carteiro;

Operador de Triagem e Transbordo.

Já o outro edital do concurso Correios tinha oportunidade para carreiras específicas, contando com 829 vagas para os seguintes cargos:

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Analista dos Correios – Administrador;

Analista dos Correios – Advogado;

Analista dos Correios – Analista de Sistemas (Desenvolvimento de Sistemas);

Analista dos Correios – Analista de Sistemas (Suporte de Bancos de Dados);

Analista dos Correios – Analista de Sistemas (Suporte de Sistemas);

Analista dos Correios – Arquiteto;

Analista dos Correios – Assistente Social;

Analista dos Correios – Bibliotecário;

Analista dos Correios – Contador;

Analista dos Correios – Economista;

Analista dos Correios – Engenheiro Civil;

Analista dos Correios – Engenheiro de Produção;

Analista dos Correios – Engenheiro Elétrico;

Analista dos Correios – Engenheiro Eletrônico;

Analista dos Correios – Engenheiro Mecânico;

Analista dos Correios – Engenheiro de Redes de Comunicação;

Analista dos Correios – Estatístico;

Analista dos Correios – Museólogo;

Analista dos Correios – Pedagogo;

Analista dos Correios – Psicólogo;

Analista dos Correios – Arquivologista;

Analista dos Correios – Comércio Exterior;

Analista dos Correios – Desenho Industrial;

Analista dos Correios – Designer Gráfico;

Analista dos Correios – História;

Analista dos Correios – Letras;

Analista dos Correios – Técnico em Comunicação Social (Jornalismo);

Analista dos Correios – Publicidade e Propaganda;

Analista dos Correios – Relações Públicas;

Analista de Saúde – Médico Geral;

Analista de Saúde – Odontólogo;

Enfermeiro do Trabalho;

Engenheiro de Segurança do Trabalho;

Médico do Trabalho.

No total, foram mais de 1,1 milhão de candidatos inscritos, uma média de 121 candidatos por vaga. O concurso Correios contou com provas escritas para todos os inscritos.

As carreiras específicas tiveram 120 questões sobre conhecimentos básicos e específicos. Já o edital com vagas para Carteiro, Atendente Comercial e Operador de Triagem e Transbordo teve provas com 60 questões de múltipla escolha abordando as seguintes disciplinas:

Informática;

Matemática;

Língua Portuguesa.

Além disso, para os candidatos ao cargo de Operador de Triagem e Transbordo no concurso Correios, houve uma avaliação da capacidade física laboral, com testes de:

Barra Fixa;

Corrida de Doze Minutos;

Dinamometria.

Como se preparar para o concurso Correios em 2023?

Não existe uma fórmula mágica para obter aprovação no concurso Correios, mas o primeiro passo é planejar sua rotina de estudos. Confira algumas dicas:

Provas anteriores: a leitura dos editais anteriores do concurso Correios é importante para saber os assuntos cobrados, que não costumam ser tão diferentes de uma prova para outra;

a leitura dos editais anteriores do concurso Correios é importante para saber os assuntos cobrados, que não costumam ser tão diferentes de uma prova para outra; Disciplinas que sempre caem: estude pelos assuntos que são rotineiramente cobrados, como português, matemática/lógica e informática;

estude pelos assuntos que são rotineiramente cobrados, como português, matemática/lógica e informática; Resolução de questões : uma boa maneira de fixar os conteúdos é resolvendo questões anteriores. Procure por aquelas que envolvem os assuntos cobrados anteriormente na prova dos Correios;

: uma boa maneira de fixar os conteúdos é resolvendo questões anteriores. Procure por aquelas que envolvem os assuntos cobrados anteriormente na prova dos Correios; Disciplina: crie uma rotina de estudos. Separe um tempo para estudar todos os dias no mesmo horário para se adaptar. Além disso, procure um ambiente adequado para essa finalidade;

crie uma rotina de estudos. Separe um tempo para estudar todos os dias no mesmo horário para se adaptar. Além disso, procure um ambiente adequado para essa finalidade; Revisão: não se esqueça de grifar os conteúdos mais importantes e fazer anotações. Esse material será importante para revisar antes da prova.

Sobre os Correios

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) é uma estatal responsável pela execução do sistema de envios e entregas de correspondências no território nacional.

Além disso, também oferece mais de 100 produtos e serviços para apoiar iniciativas do governo. Uma delas é a inscrição e regularização do CPF, ainda mais em municípios que possuem dificuldade para acesso à internet.

Correios foram fundados em 1663 e é a única empresa pública federal que marca presença em todas as cidades brasileiras. Dentre suas competências, consta a Superintendência Estadual que é composta por 28 órgãos.

Eles são encarregados de executar, em âmbito regional, os serviços a cargo dos Correios.