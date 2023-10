Criminosos se passam por tradicional hamburgueria de Rio Branco para aplicar golpes

Criminosos estão utilizando o nome da Freguesia Hamburgueria no Instagram para se passar pelo estabelecimento e aplicar golpes no estado do Acre. Diversos usuários estão utilizando suas redes sociais para denunciar o golpe.

Com um nome semelhante ao que consta na página oficial da hamburgueria, os estelionatários entram em contato com as potencias vítimas via direct, no Instagram, informando que a pessoa foi selecionada para um jantar, com direito a oito acompanhantes, ou o pix, no valor de R$ 750, para divulgação do estabelecimento.

Em seguida, os criminosos pedem o nome e número de celular com o DDD das vítimas. A página já tem quase 9,4 mil seguidores e utiliza a mesma foto de perfil e publicações da hamburgueria no feed.

Em maio, o perfil oficial da Freguesia, que atualmente tem quase 25,5 mil seguidores, publicou um comunicado informando seus clientes sobre a tentativa de golpe.

“Pessoal, essa conta está se passando pela gente, abordando clientes via direct. Estamos recebendo inúmeras mensagens no direct alertando, já tínhamos denunciado a conta para plataforma, agradecemos a preocupação e pedimos que denunciem e não respondam e nem passem dados pessoais. Esse aqui é o único perfil oficial do Freguesia”, diz o comunicado.