Defesa diz que prisão de ex-prefeito de Senador Guiomard é absurda

A equipe de advogados do ex-prefeito de Senador Guiomard, Celso Ribeiro, preso nesta terça-feira (3), na sede da Superintendência do órgão no Acre, em Rio Branco, classificou a prisão como absurda. O político e empresário foi à sede da PF retirar um novo passaporte quando recebeu voz de prisão.

Ele tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça Federal do Amazonas, acusado de invasão de terras públicas naquele Estado. Ao ContilNet, a defesa, coordenada pelo advogado Neto Ribeiro, classificou a prisão como ilegal.

“Ele foi condenado há quatro anos em um processo que não é de área ambiental, o que era para ter sido uma condenação de pena em conversão de pena restritiva de direitos, o juiz emitiu um mandado de prisão em um processo que correu sobre revelia, ninguém sabia. Esse processo, inclusive, tramitou em segredo de justiça, ou seja, eu que coordeno o jurídico nunca tive contato com o processo e numa condenação absurda, o processo que versa sobre ação civil, a gente teve ganho de causa. Absurdo em cima de absurdo”, afirmou.