Ex-secretário de Educação do Governo de Tião Viana morre de insuficiência respiratória em Rio Branco

O ex-secretário de Estado de Educação, do Governo de Tião Viana, Marcos Antônio Brandão Lopes, morreu neste domingo (15) no Hospital do Santa Juliana, em Rio Branco (AC).

Brandão estava internado há mais de uma semana com problemas pulmonares graves. O educador era servidor efetivo do quadro da Universidade Federal do Acre (Ufac).

O ex-secretário possuía graduação em Licenciatura em Letras Português Inglês pela Universidade Federal do Acre (1990) e mestrado em Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1997).