Festival do Abacaxi acontece neste final de semana em Tarauacá; veja detalhes

O município de Tarauacá está se preparando para celebrar a 10ª edição do Festival do Abacaxi, um evento aguardado com grande expectativa pela população local e que já se tornou uma parte essencial do calendário cultural do estado do Acre. Marcado para os dias 6, 7, 8 e 9 de outubro, o festival é reconhecido pela sua associação com a fruta gigante que dá nome ao evento. Os habitantes locais têm grandes esperanças de que o festival traga um impulso significativo para a economia da região.

Dois momentos são aguardados e badalados no evento: o concurso do Abacaxi Gigante e o concurso do Garoto e Garota Abacaxi. Na última edição, os ganhadores do título Garoto e Garota Abacaxi foram os estudantes Isis Vitória de Araújo Santana, 20 anos, e o Ismael Hespanhol Oliveira, 23 anos, que levaram cada um prêmio de R$ 1.5 mil. O segundo lugar ficou com Nataliane Mourão e Thiago Alves e, encerrando o pódio, Camila Vitoria e Ivonilton Oliveira.

No ano de 2022, o produtor rural Nica faturou o prêmio de R$ 7 mil pelo maior abacaxi do Festival que pesou 10,015kg. O 2º lugar ficou com o também produtor Nivaldo Carlos, que faturou R$ 4 mil com 9,565 KG e, encerrando o pódio, com Cuca (9,515 KG), que faturou R$ 3 mil. Os prêmios em dinheiro foram patrocínio do Sicredi Biomas.

No entanto, há uma incerteza pairando sobre o evento deste ano, já que a apenas três dias do início, a Prefeitura de Tarauacá ainda não confirmou nenhuma atração nacional. No ano anterior, o cantor Amado Batista foi a atração nacional mais aguardada do festival, o que adicionou um toque especial às celebrações. Agora, os moradores locais aguardam com expectativa o anúncio das atrações que tornarão esta 10ª edição do Festival do Abacaxi ainda mais memorável.