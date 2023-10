Homem morre carbonizado após moto bater de frente com caminhonete

Na noite desta sexta-feira (21) uma tragédia resultou na morte do jovem Cleude Lopes do Nascimento, 39 anos, que teve sua vida ceifada em um incêndio devastador após uma colisão com uma camionete, na estrada de Porto Acre (AC).

O acidente ocorreu por volta das 19 horas, quando Cleude voltava da vila do Incra, localizada na zona rural, em sua motocicleta Yamaha Factor, em direção a sua casa em Porto Acre. A tragédia se desenrolou no quilômetro 52 da rodovia, a apenas cinco quilômetros do seu destino. Uma camionete do tipo Hilux invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a moto de Cleude.

O impacto foi tão rande que ambos os veículos instantaneamente se envolveram em chamas, deixando o condutor da camionete em chamas enquanto Cleude ficou preso às ferragens e infelizmente não resistiu às queimaduras, vindo a falecer no local.

A rápida ação de populares permitiu o acionamento da Polícia Militar de Porto Acre, que prontamente chegou ao local do acidente. Adicionalmente, o Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar o incêndio que consumia os veículos, mas, lamentavelmente, não pôde evitar a trágica perda do jovem.

Cleude Lopes do Nascimento, que residia em Porto Acre, era um técnico em informática e era conhecido por sua dedicação ao trabalho. O condutor da camionete envolvida no acidente foi preso pelas autoridades locais, e informações indicam que ele aparentava estar visivelmente embriagado no momento da colisão. Ele foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) na capital, Rio Branco, onde prestará esclarecimentos.

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) compareceram ao local para realizar a perícia necessária, e posteriormente o corpo carbonizado de Cleude Lopes do Nascimento foi encaminhado para a sede do IML na capital, onde serão realizados os procedimentos legais.