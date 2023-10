Homem que matou vizinha e enterrou o corpo confessa crime após ser preso em bar no Acre

Judney Andrade Alves, de 34 anos, confessou ter matado a sua vizinha, Maria de Jesus Rocha França, de 51 anos. O corpo da vítima foi encontrado na tarde da quinta-feira (19), em uma propriedade no ramal do Jacaré, zona rural de Senador Guiomard. Judney confessou o crime após ser preso em um bar no município.

Segundo a polícia, Maria foi morta a golpes de faca e depois enterrada de cabeça para baixo em uma cova próxima ao igarapé Iquiri. Inicialmente o homem negou envolvimento no homicídio, mas em seguida acabou confessando a autoria.

Judney teria matado a mulher e levado o corpo para o barranco do igarapé, em seguida retornou ao local para enterrar. Após ocultar o cadáver, ele foi para o bar.

SAIBA: Mulher é estuprada, morta e enterrada em cova às margens de igarapé

A motivação do crime está sendo investigada pela Polícia Civil. A suspeita de estupro só será confirmada após a realização de exames feitos pelo médico legista, no Instituto Médico Legal (IML).

Quando foi preso, o homem estava em visível estado de embriaguez. Ele será interrogado nesta sexta-feira (20), na sede da Delegacia de Senador Guiomard.