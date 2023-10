Mulher é encontrada morta e despida às margens do Igarapé Iquiri em Senador Guiomard

Uma mulher, identificada como Maria de Jesus Rocha França, de 51 anos, foi encontrada morta, despida e com marcas de perfurações de faca em uma cova rasa, virada de cabeça para baixo na tarde desta quinta-feira (19) às margens do Igarapé Iquiri, no Km 30 da BR-364, na zona rural de Senador Guiomard (AC).

As autoridades foram alertadas sobre o crime após uma denúncia pela manhã, informando que havia uma mulher morta em uma propriedade rural. Policiais Militares e Civis imediatamente se deslocaram até o local, onde inicialmente encontraram o proprietário da propriedade, Judney de Andrade Alves, de 34 anos, embriagado, que negou qualquer envolvimento com o crime.

Após uma entrevista pessoal com Judney, as autoridades retornaram à base da Polícia Militar acreditando que a denúncia poderia ser infundada. Entretanto, no turno da tarde, surgiram informações adicionais que implicavam Judney no assassinato de Maria de Jesus, e ele havia fugido.

Uma busca na residência revelou evidências perturbadoras, incluindo sangue dentro do quarto e na sala da casa, além de várias latas de cerveja. Uma busca minuciosa às margens do Igarapé Iquiri levou os policiais a uma área onde a terra estava solta. Após escavações, eles encontraram o corpo de Maria de Jesus despido, com perfurações de faca no abdômen, pescoço e nas mãos.

A área foi imediatamente isolada pela Polícia Militar para permitir que os peritos criminais coletassem evidências. Enquanto isso, as forças de segurança realizaram patrulhamento na região do ramal e localizaram Judney em um bar, ingerindo bebidas alcoólicas.

O criminoso confessou o assassinato de Maria de Jesus às autoridades e afirmou ser membro de uma facção criminosa, o Comando Vermelho, alegando que a vítima pertencia a uma facção rival, o que foi posteriormente desmentido pela polícia.

Judney foi detido imediatamente e conduzido à Delegacia do município de Senador Guiomard para os procedimentos legais. Moradores da região relataram que Judney, vizinho da vítima, residia no local há sete meses e convidou Maria de Jesus para beber em sua casa na manhã do dia anterior.

As autoridades suspeitam que Maria tenha sido estuprada, assassinada e arrastada de sua residência, sendo jogada de uma altura de aproximadamente 15 metros às margens do igarapé.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para recuperar o corpo de Maria de Jesus da cova rasa. O cadáver foi colocado em uma prancha de plástico e, com a ajuda de uma corda, foi içado do barranco. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.