iPhone 15 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max: saiba o que muda entre celulares

Vale lembrar que o iPhone 15 Pro Max é um dos produtos mais recentes e mais caros da Apple até o momento. No Brasil, é possível encontrar o celular por R$ 10.999 (256 GB), R$ 12.499 (512 GB) ou R$ 13.999 (1 TB). Já o iPhone 14 Pro Max foi apresentado em setembro de 2022 com preços a partir de R$ 10.499. Atualmente, o celular com 256 GB pode ser encontrado na Amazon por R$ 8.728, uma diferença de R$ 3.500.

Tela e design

A Apple manteve a tela de 6,7 polegadas com a Dynamic Island no iPhone 15 Pro Max. Logo, ambas as gerações contam com o mesmo recorte interativo em forma de pílula que, além de abrigar os sensores e a câmera frontal, exibe informações de apps, notificações e afins.

A grande diferença em termos de design diz respeito à construção dos celulares. Em 2023, a Apple aderiu à estrutura de titânio, dando um acabamento mais premium ao seu novo celular. O iPhone 14 Pro Max, por sua vez, possui corpo de aço inoxidável.

Confira as cores dos celulares:

iPhone 14 Pro Max: preto-espacial, prateado, dourado e roxo-profundo;

iPhone 15 Pro Max: titânio preto, titânio branco, titânio azul e titânio natural.

Câmera

Outra semelhança é o conjunto fotográfico triplo, formado pela câmera principal de 48 megapixels e pelos demais componentes com lente ultrawide e teleobjetiva de 12 MP. Mas isso não significa que os celulares são iguais.

O iPhone 15 Pro Max recebeu, de maneira exclusiva, a possibilidade prolongar o zoom em até cinco vezes graças ao design em tetaprisma. Enquanto isso, o iPhone 14 Pro Max permite aproximar as imagens em até três vezes com a câmera com lente teleobjetiva.

Na parte da frente, os dois smartphones contam com uma câmera frontal de 12 MP. Assim como nas gerações anteriores, a dupla conta com sensores TrueDepth para reconhecimento facial (Face ID) e para aplicar filtros e máscaras com mais precisão.

Desempenho e armazenamento

O iPhone 15 Pro Max se destaca pelo processador Apple A17 Pro. Segundo a fabricante, a GPU é até 70% mais rápida do que o chip gráfico do iPhone 12 Pro. O iPhone 14 Pro Max, por sua vez, vem com o Apple A16 Bionic, o mesmo do iPhone 15 convencional.

Na prática, os dois celulares tendem a entregar desempenho excepcional até em tarefas mais pesadas, como jogos. No entanto, espera-se que o modelo mais recente conte com um desempenho melhor para processamento gráfico devido às melhorias do Apple A17 Pro, como o suporte ao ray tracing.

Em 2023, a Apple decidiu restringir as opções de armazenamento do seu novo celular. Isso porque o iPhone 15 Pro Max pode ser comprado apenas com 256 GB, 512 GB ou 1 TB. O iPhone 14 Pro Max, por sua vez, está disponível com 128 GB, 256 GB, 512 GB ou 1 TB. A Apple não revela a memória RAM dos seus celulares.

Bateria

A capacidade da bateria é outra especificação que não é revelada pela Apple. Por outro lado, a fabricante ressalta que os dois celulares oferecem autonomia para até 29 horas de reprodução de vídeo, até 25 horas de streaming de vídeo ou até 95 horas de reprodução de áudio. A dupla também oferece suporte a carregadores sem fio e ao MagSafe.

Recursos adicionais

A troca do conector Lightning pela porta USB-C é a grande novidade da safra de 2023. Com a alteração, os usuários podem utilizar os mesmos carregadores de celulares Android e de outros produtos da Apple, como o iPad e o MacBook. O padrão também trouxe o suporte ao DisplayPort e garante transferência de dados em até 10 Gb/s (USB 3). Enquanto isso, o iPhone 14 Pro Max segue com o conector proprietário da Apple, com taxas de transferência mais lentas.

O modelo mais novo também repetiu a experiência do Apple Watch Ultra e recebeu um botão de ação na lateral esquerda. Ao pressioná-lo, é possível tanto silenciar o celular quanto executar ações pré-definidas pelos usuários.