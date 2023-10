Jovem agredido por empresário em bar ficará cego e terá que retirar o olho

Na última terça-feira (3), em Brasiléia, no interior do Acre, o jovem Paulo Henrique foi atingido por um copo de vidro, arremessado pelo empresário Adriano Vasconcelos, em um gastrobar da cidade. Após ser atingido no rosto, Paulo Henrique foi encaminhado para o Pronto-Socorro de Rio Branco para exames.

Nesta quinta-feira (5), foi divulgado uma foto do rosto de Paulo Henrique, em que mostra os diversos pontos no rosto. Segundo informações, o jovem ficou cedo e o olho deve ser retirado nesta quinta-feira (5).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o empresário agredindo o jovem com um copo no rosto. As imagens, consideradas fortes, têm causado indignação nas redes sociais.

Segundo informações, uma discussão entre um grupo, que não envolvia a vítima e nem o suposto agressor, iniciou no local. Em determinado momento, um homem se aproximou do jovem e jogou um copo, que atingiu o rosto, causando ferimentos. O jovem foi encaminhado para o Hospital e em seguida, para o Pronto-Socorro de Rio Branco.