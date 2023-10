Vídeo mostra empresário agredindo jovem com copo no rosto; veja

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o empresário Adriano Vasconcelos, proprietário do Mercado do Negão, agredindo um jovem com um copo no rosto. As imagens, consideradas fortes, têm causado indignação nas redes sociais.

O incidente ocorreu em um estabelecimento da cidade na madrugada desta terça, 03 de outubro, durante uma conversa entre Adriano Vasconcelos e um jovem identificado como Lucas Mendes, de 22 anos. O motivo da discussão ainda não foi divulgado oficialmente, mas as imagens mostram o momento em que o empresário agride a vítima, atirando um copo diretamente em seu rosto com violência.

Lucas Mendes foi prontamente socorrido e levado ao hospital local, onde recebeu atendimento médico de urgência. Os médicos relatam que a agressão causou ferimentos graves no rosto de Lucas, incluindo cortes profundos na região dos olhos. Segundo informações médicas, há um risco considerável de que a vítima possa ficar cega devido aos danos causados.