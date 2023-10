Jovem que perdeu o olho após agressão no Acre ainda será ouvido pela polícia

A Polícia Civil de Brasiléia ouviu quatro testemunhas sobre o caso do jovem Paulo Henrique, de 21 anos, que perdeu o olho após ser agredido na última terça-feira (3), em um bar na cidade de Brasiléia, no interior do Acre. Um vídeo gravado por câmeras de segurança do estabelecimento comercial registrou o momento da agressão.

A vítima foi encaminhada para o Pronto-Socorro de Rio Branco e precisou passar por uma cirurgia. Segundo o delegado responsável pelo caso, Erick Maciel entre as testemunhas estão dois funcionários do estabelecimento comercial onde ocorreu a confusão e dois policiais.

SAIBA MAIS: Jovem agredido por empresário em bar ficará cego e terá que retirar o olho

O agressor, o empresário Adriano Vasconcelos Correa da Silva, de 47 anos, foi preso em flagrante, passou por audiência de custódia na quarta (4) e foi solto após pagar R$ 10 mil de fiança. O delegado informou que a fiança foi estipulada pelo próprio juiz da audiência.

“Como ele foi posto em liberdade, tenho 30 dias para concluir o inquérito e remeter ao Judiciário. Estou ouvindo testemunhas, dois policiais militares que chegaram no momento da agressão e presenciaram, e dois garçons que estavam lá. Nossa dúvida é só quanto a questão da motivação, porque a autoria é inconteste, as provas, os vídeos mostram. Até o momento, não soubemos de nada que possa justificar essa desproporcionalidade. Também temos ainda que ouvir a vítima, mas por conta da situação clínica dela, ainda não foi possível. Vamos esperar ele se restabelecer para ser ouvido. Ele também vai ser submetido a perícia, para o laudo da materialidade definitiva”, disse Maciel, ao g1.