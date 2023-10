Matthew Perry, ator de ‘Friends’, morre aos 54 anos, diz site

“Eu tinha 24 anos quando entrei no programa”, disse ele, no livro “Friends… ‘Til the End”, de 2004 . “Fazer tudo em público foi difícil. No começo você tem a onda de ‘sou famoso e é exatamente isso que quis durante toda a minha vida’. Mas, então, você passa por todo o estágio de reclusão em que pensa: ‘gostaria que todo mundo parasse de olhar para mim’. Então você, eventualmente, superará tudo isso. Você encontra coisas em sua vida que são fundamentais, como sua família e bons amigos.”