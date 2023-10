Motorista perde controle, carro capota e atinge motocicleta na estrada de Porto Acre

Um domingo de lazer e festa entre amigos e familiares se transformou em tragédia quando um veículo tipo Uno Mille, de cor azul, capotou várias vezes no km 04 da estrada de Porto Acre, interior do Acre.

Segundo informações preliminares, o motorista do veículo foi identificado como Nunes Souza de Oliveira, de 30 anos. Testemunhas relataram que Nunes estava participando de uma festa em um balneário próximo ao local do acidente. O dono do veículo, que é sobrinho de Nunes, afirmou que o tio teria pegado as chaves do carro sem permissão e partiu em direção à estrada de Porto Acre, acompanhado por dois jovens, um menor e um maior de idade não identificados.

Foi após sair do balneário que o motorista perdeu o controle do veículo, resultando em um capotamento que deixou o Uno Mille completamente destruído. O acidente ocorreu no mesmo momento em que uma motocicleta Honda Titan, de cor preta, seguia no sentido contrário, em direção a Rio Branco. O veículo capotado invadiu a pista contrária e colidiu violentamente com a moto, deixando duas mulheres que estavam na motocicleta gravemente feridas.

As vítimas na motocicleta foram identificadas como Stephane e Maíra. A colisão foi tão impactante que tanto o carro quanto a moto ficaram completamente destruídos. Populares que passavam pelo local imediatamente pararam para prestar socorro às vítimas, enquanto acionavam o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Samu respondeu prontamente ao chamado de emergência, enviando três viaturas para o local. A vítima mais gravemente ferida foi identificada como Maíra, que sofreu uma fratura exposta na perna direita. O motorista do Uno Mille conseguiu sair do carro e fugiu da cena do acidente, deixando um dos jovens que o acompanhavam com escoriações. O outro ocupante do veículo, um menor de idade, sofreu um traumatismo craniano grave.

Além do Samu, a Polícia Militar foi acionada, e várias equipes de policiamento de trânsito se dirigiram rapidamente ao local. O Terceiro Batalhão também forneceu apoio nas buscas para localizar o motorista, que teria entrado em uma área de mata após a fuga.

As vítimas, incluindo Stephane e Maíra, foram encaminhadas em estado crítico para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).