Prefeito Mazinho Serafim prestigia aniversário de 1 ano da escolinha de vôlei Sena

No início da noite desta quarta-feira (18), o prefeito Mazinho Serafim esteve na quadra esportiva da praça central prestigiando a festa de aniversário de 1 ano da escolinha de vôlei, mantida pela administração municipal através da secretaria municipal de cultura, turismo, esporte e lazer (SEMCTEL).

Em sua fala, o prefeito parabenizou o coordenador geral Romário Guedes, pelo empenho e dedicação á frente da escolinha. Ele ainda destacou que o apoio ao esporte é uma da sua gestão no vale do Iaco.

“Sempre que venho na escolinha e vejo a empolgação dessas meninas eu percebo o quanto essa iniciativa deu certo. Temos fomentado não somente o vôlei mas também outras categorias esportivas em nosso município. Parabéns à secretária Lourdes Gregório, e a toda equipe da SEMCTEL pelo apoio que tem dado à escolinha, parabéns também ao coordenador Romário Guedes, que muito tem se dedicado neste projeto”, afirmou.

O evento também contou com a presença da presidente da câmara municipal, Ivoneide Bernardino, dos secretários Altemir Lira (educação), Lourdes Gregório (Semctel), do gerente municipal de esportes, João Brandão, do vereador Alípio Gomes, do subsecretário da semctel, Raimundo Júnior, da professora Alana Moura, e de familiares das alunas.