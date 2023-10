Procuradoria-Geral do Estado do Acre lança edital para seleção de estagiários

O Governo do Acre, por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE/AC), tornou público no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 5, o edital do processo seletivo de estagiários na área de Comunicação Social/Jornalismo e Sistemas de Informação.

As inscrições podem ser realizadas no período de 5 a 10 de outubro, exclusivamente via internet, pelo e-mail [email protected]. No ato da inscrição os candidatos deverão enviar em formato PDF: Curriculum vitae com no máximo três páginas (sem fotografia), utilizando fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12.

Poderão realizar o estágio os estudantes de Comunicação Social/Jornalismo e Sistemas de Informação regularmente matriculados do 4º ao 10º período, ou equivalente, nas universidades ou faculdades conveniadas com a instituição.

A jornada de estágio é de 4h diárias e 20h semanais. A bolsa de estágio é no valor de R$ 800,00 mais auxílio-transporte no valor de R$ 200,00.