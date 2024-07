Mãe repudia e lamenta atitude de Ana Castela com a filha

Nesta quinta-feira (25/7), a assessoria de Ana Castela falou sobre o episódio envolvendo um ataque de estrelismo da cantora e algumas crianças no rodeio de Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo. Para a coluna Fábia Oliveira, a produção esclareceu, com exclusividade, que a famosa recebeu um determinado número de pessoas no camarim e que, quem ficou de fora, foi porque não estava no local na hora do atendimento.

No entanto, a mãe de uma das fãs-mirins da boiadeira discorda. Ela garante que estava na entrada do espaço e que, inclusive, fez um registro da menina com uma pessoa da banda de Ana:

“Que cara de pau! Minha filha chegou a tirar foto com um dos integrantes da banda na frente do camarim. Lamentamos que ela tenha essa atitude de, ao invés de tentar resolver o problema, tirar o corpo fora”, declarou Gislaine Santos com exclusividade.

A advogada lembrou que a administração do rodeio ainda interveio, tentando reverter a situação e insistindo com o staff de Castela para que recebesse as pessoas que estavam aguardando. “As crianças ficaram ali, pediram, imploraram e foram expulsas porque a Ana disse que não sairia do camarim. A organização do evento tentou negociar e ela foi irredutível”, ressaltou.

Gislaine desabafou sobre a frustração com a artista: “Só crianças que continuam amando e admirando [a Ana Castela]. Ela, como artista e que tem um público infantil gigantesco, deveria ter mais empatia”.

No entanto, a Gislaine Santos frisou que a menina, de nove anos, segue admirando a famosa. “Ela passou a tarde inteira ouvindo Ana Castela. Perguntei se ela ainda gosta da Ana e ela disse que ficou triste, mas que vai amar a Ana até o fim da vida”, concluiu.

Essa não é a primeira vez que Ana Castela faz pose de superestrela. Em 2022, a imprensa passou pela mesma situação durante o Caldas Country Festival.

Castela teria se mostrado impaciente, questionando quantas questões seriam feitas e se o atendimento iria demorar. Logo, o agente deu uma orientação: “Se alguém fizer mais do que uma pergunta será retirado do camarim”.

O homem que protegia Ana, na ocasião, teria se irritado e exigido, aos gritos, que os jornalistas saíssem do camarim.

“Um capricho”, diz mãe de fã sobre estrelismo de Ana Castela

Após a coluna Fábia Oliveira relatar o ataque de estrelismo de Ana Castela, durante o show no rodeio de Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo, no último sábado (20/7), a mãe de uma das crianças que não foram atendidas pela cantora, Gislaine Santos, desabafou.

Num vídeo, divulgado pelo A Tarde é Sua, da Rede TV!, nesta quinta-feira (25/7), a advogada dá detalhes do episódio com a boiadeira, que deixou algumas crianças, entre dois e 12 anos, aos prantos:

“O sonho da vida dela é tirar uma foto com a Ana Castela. Nós conseguimos chegar próximos ao camarim. Nos posicionamos ali, porque ao menos, ela passaria por ali e conseguiríamos vê-la de perto. E pra minha surpresa, Ana Castela mandou recado pela produção de que teríamos que sair dali”, disse.

Gislaine continuou: “Então, minha filha e outras crianças foram expulsas daquele lugar. Minha filha se ajoelhou, chorou e rezou para que se conseguisse reverter a situação e ela ver a Ana Castela de perto, mas não conseguiu. Eu saí de lá, extremamente, decepcionada”.

A matriarca afirmou que a menina continua gostando da artista, embora tenha se frustrado. “Dói uma mãe não conseguir realizar o desejo do filho. E foi tão perto. E [pior] esse desejo não ser realizado por um capricho da outra pessoa, que só porque é famosa, acha que é melhor”, ressaltou Gislaine.

Emocionada e com lágrimas nos olhos, Gislaine Santos finalizou o desabafo reforçando que ficou muito triste. “O pior de tudo isso é ver a decepção no olho da minha filha. A gente não ter conseguido, embora estivesse muito perto. Ela passa dias, tardes inteiras ouvindo Ana Castela”, encerrou.

Na ocasião, além das crianças, Ana Castela se recusou a fotografar com a rainha do evento, algo mais do que corriqueiro nesses tipos de festas, como esta jornalista já havia contado.

Assista ao vídeo: