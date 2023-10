Professor relembra legado de Yeda Gadelha e Narcy Areal, que marcaram o futebol de Sena Madureira

Em décadas passadas, o futebol de campo na cidade de Sena Madureira registrou uma grande rivalidade entre Grêmio x Comercial, duas equipes de ponta que se destacavam no cenário local por conta de suas boas atuações. De acordo com relatos, quando os dois elencos se cruzavam o “reboliço” na cidade era grande, com o registro de carreatas pelas ruas. As torcidas se organizavam com antecedência e lotavam o Estádio José Marreiro Filho, o Marreirão.

Em meio a toda essa movimentação, duas mulheres comandavam as torcidas e até hoje, apesar de já ter se passado vários anos, são consideradas como grandes incentivadoras do esporte em Sena Madureira: Yeda Gadelha e Narcy Areal.

Recentemente, o professor Arnoud Nunes, filho de Sena Madureira, fez uma postagem em seu facebook, relembrando esse tempo marcante na história do futebol do Vale do Iaco. “O maior patrimônio que um município pode ter é a história de seus moradores. Yeda Gadelha e Narcy Areal deixaram suas marcas no nosso futebol”, disse ele em referência a essas duas mulheres que contribuíram sobremaneira com a história de Sena.

Com base nesse fragmento da história de Sena Madureira, Arnoud Nunes pretende elaborar um projeto e discorrer um pouco mais sobre o tema para que a juventude tenha conhecimento do que ocorrera em décadas passadas no futebol local.

“Vivemos bons momentos do nosso futebol. Momentos de muita emoção, decorrente dessa rivalidade entre Grêmio e Comercial. Era uma disputa que ficava dentro das quatro linhas. A saudade me invade o peito nesse momento”, comentou o morador Sebastião Lima do Nascimento.

A professora Narcy Areal (Em memória), também foi destaque por sua atual no carnaval e trilhou carreira na política, sendo vereadora e ainda viu o seu filho Nilson Areal se tornar prefeito.