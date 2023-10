Tentativa de chacina é registrada em Rio Branco; bebê e idosa estão entre os feridos

Um ataque a tiros foi registrado na noite desta quarta-feira (4) na rua da Costa, quadra 18 da Cidade do Povo, em Rio Branco (AC). Quatro pessoas foram feridas a tiros em um incidente.

O ataque aconteceu por volta das 21 horas. De acordo com relatos, o alvo do ataque foi identificado como Jhonata Ferreira da Silva, 34 anos de idade.

Testemunhas relataram que Jhonata estava saindo da residência de sua sogra, quando repentinamente, dois homens se aproximaram. Sem dar qualquer chance de reação, os agressores abriram fogo contra a vítima, disparando várias vezes.

Jhonata, em um ato de desespero, correu para dentro da casa da sua sogra na tentativa de se proteger. No entanto, os criminosos continuaram a disparar, desta vez atingindo o interior da residência com diversos tiros.

Os feridos incluem uma idosa de 62 anos, uma criança de 4 meses, um adolescente de 16 anos e o próprio Jhonatan de 34 anos com ferimento na perna. As autoridades locais ainda estão investigando o incidente e não divulgaram informações detalhadas sobre o motivo por trás do ataque ou a identidade dos atiradores.

Todas as vítimas foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).