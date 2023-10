Quem é Carla Tilley, a promotora que se casou com Caco Barcellos

Assim como o apresentador da TV Globo, Carla costuma ser bastante discreta com sua vida pessoal. Ela é promotora de Justiça do Rio de Janeiro, onde nasceu.

Entre os convidados do casamento de Caco Barcellos e Carla Tilley estavam: Carlos Tramontina, Ernesto Paglia, Sandra Annenberg, Alberto Gaspar, Carlos Nascimento e José Roberto Burnier.

Quem também esteve na comemoração foi Ana Maria Braga. A apresentadora do Mais Você é considerada a “cupido” do casal. Isso porque, no fim do ano passado, quando participou do programa da Globo, Caco Barcellos se emocionou ao falar que ele e Carla estavam separados por um erro dele.

“Eu conheci ela em uma situação dramática: a perda de dois filhos, derivada de um erro médico. Tempos depois a gente se apaixonou. Ela teve uma importância muito grande na minha vida. Por eu ser dedicado demais ao trabalho, acho que descuidava um pouco das relações afetivas, ela me trouxe um certo equilíbrio. É uma pena, porque agora a gente está afastado, devido a um erro meu. Mas tenho esperança”, disse Caco, na ocasião.

Ana Maria Braga, então, fez um apelo para a promotora, dando um “empurrãozinho” para os dois reatarem. “Ô, Carlinha. Ai que intimidade, desculpa. Mas olha, amor, são momentos difíceis de encontrar na vida da gente. Quando achamos alguém que bate no coração… Errar todo mundo erra, mas aprendemos com erros”, disse a apresentadora.

Meses depois, em abril deste ano, ao participar do programa Encontro, também na Globo, Caco Barcellos contou que tinha reatado a relação com Carla. “Eu preciso agradecer a Ana Maria Braga, porque a influência dela me ajudou bastante. A namorada voltou. Um beijo, Ana Maria. Muito obrigado”, contou ele.