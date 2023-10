Seca severa e tempo quente não sensibilizam criminosos que continuam ‘tocando fogo’ no Acre

Um incêndio de grandes proporções, que atingiu uma área desde o São Francisco até o bairro Irineu Serra, na noite deste domingo (15), assustou as pessoas que passavam próximo a invasão Terra Prometida.

O jornalista Altino Machado telefonou para o Corpo de Bombeiros avisando sobre o incêndio e registrou cenas que mostram as chamas consumindo a vegetação do local.

Esse tipo de ação criminosa vem sendo registrada quase que diariamente em várias localidades de Rio Branco, e principalmente na zona rural, onde os moradores têm a prática de queimar a mata para poder plantar roçado. Outros, queimam e derrubam a floresta para criar gado.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), somente nos primeiros dias do mês de setembro deste ano foram registrados no Acre 976 focos de queimadas.

O Governo do Acre decretou situação de emergência no início do mês de julho devido o aumento do número de queimadas em vários municípios. A queda na umidade relativa do ar, a seca severa e o aumento nas temperaturas vem preocupando as autoridades.

O Rio Acre, o maior manancial de água da capital acreana continua em estado crítico, mas isso não sensibiliza os criminosos, que continuam queimando tudo.