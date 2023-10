Surpreendeu! Em Sena Madureira teve conselheiro eleito com quase mil votos

Os moradores de Sena Madureira foram às urnas neste domingo (1) para eleger os cinco Conselheiros Tutelares do município. A votação, de acordo com a comissão organizadora, ocorreu de maneira tranquila, sendo iniciada às 8 horas da manhã com término às 17 horas. Dos cinco conselheiros atuais, três conseguiram a reeleição: Emerson Espíndola, Nires Neta e Gessinaira Matos. Por sinal, Emerson Espíndola foi o campeão de votos, obtendo 910, no total.

Quem também surpreendeu foi o estreante na disputa, Tupam Diniz. Ele foi o terceiro mais bem votado, conseguindo 809 votos.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos das crianças e adolescentes (CMDCA), Sizene Nunes, agradeceu a todos os parceiros que estiveram empenhados na condução desse processo. “Graças a Deus, a eleição se deu de forma tranquila e nós fazemos esse agradecimento a todos. O Conselho Tutelar é um órgão muito importante para a nossa sociedade, responsável por zelar pelos direitos das nossas crianças e adolescentes”, frisou.

O resultado final das eleições em Sena Madureira ficou da seguinte forma:

1º: Emerson Espíndola (910 votos)

2º: Nires Neta (856 votos)

3º: Tupam Diniz (809 votos)

4º: Gessinaira Matos (752 votos)

5º: Aldeniza Vela (738 votos)

6º: Simim (597 votos)

7º: Elvis Martins (586 votos)

8º: Vânia Verçosa (558 votos)

9º: Flávio Lopes (518 votos)

10º: Luzia Silva (439 votos)

11º: Niele Lira (213 votos)

12º: Antônio Barbosa (205 votos)