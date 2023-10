Torneio de Beach Tênis ‘Todos Contra o Câncer’; confira mais na coluna da Márcia Abreu

Grupo maravilhoso formado pelas amigas Bruna Beirute, Raquel e Juliana Caobianco, Nathália Moreno e Janaina Longuini que curtiram o melhor do Baile das Esmeraldas.

Muiitas felicidades à procuradora de Justiça Gilcely Evangelista, aniversariante da quinta, 26.



TORNEIO DE BEACH TÊNIS



Que tal aquela competição top de BT entre amigos por uma causa nobre? Então se liguem que a Life Arena e amigos promovem no dia ….. o 1º torneio de BT Todos Contra o Câncer. Será um dia de muita confraternização e de ajuda a uma causa especial.

**O valor arrecadado será destinado para a compra de um laser terapêutico odontológico. Faça já sua inscrição.



A querida amiga Maria Elena Barcelos Leite, neste sábado, 28, completa anos e em família ao lado de sua irmã Lurdinha comemorará a data. Parabéns!



Servidora do TJ, Lúcia Gabriel aniversariou no dia 24 e celebrou a data cercada de amigas. Felicidades!

ABMCJ

Promete ser maravilhoso o 1º grande encontro de mulheres de carreira jurídica que a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica do Acre- ABMCJ, promove no próximo dia 30, segunda. Merci pelo convite!

Advogado Marco Antônio Palácio aniversariou dia 26, e em clima intimista agradeceu o dom da vida ladeado pelos filhos Miguel e Samir. Parabéns!



O domingo, 29, será de muita alegria para a pedagoga Ana Shirley Avila que fas aniversário. Como é bastante amada, certamente receberá muitas homenagens. Parabéns!



1º BAZAR CHIQUE É SER SOLIDÁRIO

Visando contribuir para um final de ano mais feliz, solidário e sustentável, servidoras e servidores, magistradas e magistrados e os demais integrantes do Poder Judiciário, promovem o 1º bazar chique é ser solidário.

**As arrecadações já tiveram início e se encerram dia 25 de novembro. Doe aquele vestido, sapato ou acessório que não usa mais, mas que está em bom estado e os entregues nas guaritas da Cidade da Justiça, no prédio-sede do TJAC ou no Palácio da Justiça, localizado na região central de Rio Branco.

***Toda renda arrecadada serão destinadas as entidades socioassistenciais apoiadas pelo Poder Judiciário acreano.

Participe dessa ação!

Os papais Edmilson Júnior e sua Sandra Ruiz, a primogênita Natália e o caçulinha Henrique, que curtem todos os parques de Orlando comemorando o aniversário do pequeno Henrique.



Parabéns Marcela Chaar pela idade nova que chega neste domingo, 29, e será celebrada entre familiares. Felicidades!