VÍDEO: cantor e vereador batem boca na Câmara e artista é expulso com mata-leão

Nesta terça-feira (3), durante a audiência que discute a contratação, sem licitação do Spetus Bar, um restaurante de Sena Madureira, interior do Acre, que em tese funciona como empresa de assessoria rural, o vereador João Marcos Luz e o cantor Diogo Soares, conhecido por ser vocalista da banda acreana Los Porongas, bateram boca e afloraram os ânimos.

Os dois discutiam sobre o contrato de R$ 205 mil firmado entre a Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB) e a empresa de Sena Madureira. Diogo alega que o processo de contratação foi fraudulento. O artista apresentou uma série de normas do contrato, publicadas em Diário Oficial, que foram descumpridas.

“Tudo que está nessa normativa que está de vermelho foi descomprida categoricamente. Não teve tomada de preço, não teve envio de e-mal. É a Prefeitura descumprindo a própria normativa com anuência do líder do governo nesta Câmara”.

João Marcos rebateu e declarou que Diogo estava ali falando fake news. “Esse cidadão veio trazer fake news”.

Foi quando a discussão se acalorou e os dois quase se agridem fisicamente. O cantor precisou ser retirado com um mata-leão pelos seguranças da Câmara Municipal.

