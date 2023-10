Vítima de acidente no Acre teve o corpo esquartejado após ser arremessado por camionete

Um grave acidente foi registrado na noite desta sexta-feira (20), no km 52 da rodovia AC 10, conhecida como estrada de Porto Acre.

O jovem Cleude Lopes do Nascimento, de 39 anos, morreu, logo após se chocar violentamente contra uma camionete Hilux de cor prata. Seu corpo foi arremessado por mais de 10 metros e ficou completamente esquartejado.

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente teria acontecido por volta das 19:00 horas, Cleude retornava da Vila do Incra em sua motocicleta, uma yamaha factor, para sua casa no município de Porto Acre, quando na altura do km 52, faltando 5 km para chegar no município, o acidente fatal teria acontecido.

O impacto foi tão violento que ambos os veículos começaram a pegar fogo, o condutor da camionete conseguiu sair do carro em chamas, já o motoqueiro foi arremessado por vários metros e morreu na hora.

Populares conseguiram acionar a Polícia Militar do município, a guarnição chegou rapidamente ao local, o corpo de bombeiros foi acionado para controlar o incêndio, mas infelizmente o rapaz não resistiu aos graves ferimentos e foi a óbito no local.

Cleude morava no município de Porto Acre e era técnico em Informática. Amigos relatam que era um rapaz trabalhador, e que era lamentável perder a vida daquela forma tão trágica.

A Polícia Militar conseguiu prender o condutor da camionete, e foi identificado como Luiz Gustavo da Silva. As informações é que ele seguia de Porto Acre com destino a Rio Branco, e que estaria visivelmente embriagado, Luiz permaneceu no local, e informou aos policiais que o motoqueiro teria invadido a contra mão, porém, Luiz apresentava sinais de embriaguez, foi conduzido para delegacia de flagrantes (DEFLA), da capital, e entregue a Polícia Civil para esclarecimentos.

Os peritos do Instituto Médico Legal estiveram no local, realizaram toda a perícia e em seguida recolheram o corpo do jovem para a sede do IML da capital.