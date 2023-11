Com R$ 317 milhões disponíveis, Bancada Federal e Governo discutem destinação de emendas

A Bancada Federal do Acre se reuniu com o governo do Estado na manhã deste sábado (11) para discutir a destinação da emenda de bancada ao Orçamento Geral da União (OGU) 2024. O encontro aconteceu no auditório do Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco.

Estavam presentes o governador Gladson Cameli, o senador Alan Rick, coordenador do encontro, os deputados federais, Ulysses Araújo e Socorro Nery, além de representantes do judiciário e de Secretarias Estaduais.

O valor total que a bancada federal poderá destinar, coletivamente, é de R$ 317 milhões. Gladson Cameli agradeceu a união entre o governo e os parlamentares em prol do estado e frisou que mesmo em meio às dificuldades, o percentual de recursos perdidos não chega a 3%.

SAIBA MAIS: Bancada do Acre terá R$ 317 milhões em emendas coletivas; políticos definem destinações

“Os recursos destinados pelos parlamentares vão para as instituições, executivos municipais estadual. Todos têm dificuldades de seguir um cronograma de execução dos projetos, mas no que se refere ao governo do estado, o nível de perda não chega a mais que 3%. Mas com o trabalho que vocês fazem em Brasília não era para perder nem 1%”, disse o governador.

O senador Alan Rick, em sua fala, falou sobre o momento de crise vivido pelos estados em meio à redução na arrecadação de impostos e destacou a aprovação da Reforma Tributária, que aconteceu na última semana.

“Sabemos das dificuldades que os estados e municípios do Brasil inteiro enfrentam por conta da perda na arrecadação. Na última quarta-feira aprovamos a Reforma Tributária, um texto difícil, mas que para a região Norte foi extremamente importante”, pontuou.

VEJA TAMBÉM: Aumento do Fundo Eleitoral faz com que bancada do Acre perca mais de R$ 140 milhões em emendas

A distribuição dos recursos discutida neste sábado será feita para obras de infraestrutura, saúde, elaboração de convênios, dentre outras necessidades do estado.

Reunião com todos as instâncias

Na sexta-feira (10), a Bancada Federal do Acre se reuniu com prefeitos dos 22 municípios e com órgãos do Poder Federal, para discutir as prioridades que podem ser apoiadas com as emendas parlamentares coletivas.

VEJA MAIS: Sob liderança de Alan, Bancada Federal recebe projetos dos prefeitos para 2024

No orçamento deste ano, a Bancada Federal do Acre recebeu um aumento significativo nos valores das emendas coletivas. Anteriormente, o quantitativo era R$ 284,8 milhões. Agora, o grupo terá R$ 317 milhões que poderão ser destinados coletivamente.

Emendas individuais

No Orçamento Geral da União para 2024, as emendas parlamentares individuais de cada deputado e senador do Acre devem ultrapassar os R$ 511 milhões. Com 8 deputados federais, cada um poderá destinar R$ 37,8 milhões. Já os 3 senadores, terão R$ 69,6 milhões, cada um.

Obrigatoriamente, metade desse valor terá que ser destinado para projetos da área da Saúde.