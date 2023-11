Bancada do Acre terá R$ 317 milhões em emendas coletivas; políticos definem destinações

O senador Alan Rick, coordenador da Bancada Federal do Acre em Brasília, e a deputada Socorro Neri, vice-coordenadora, começaram nesta sexta-feira (10), as discussões sobre as emendas coletivas do grupo que poderão ser destinadas no Orçamento Geral da União do ano que vem.

No orçamento deste ano, a Bancada Federal do Acre recebeu um aumento significativo nos valores das emendas coletivas. Anteriormente, o quantitativo era R$ 284,8 milhões. Agora, o grupo terá R$ 317 milhões que poderão ser destinados coletivamente.

São essas emendas que começam a ser analisadas pelos senadores e deputados federais. Na manhã desta sexta-feira, o grupo se reuniu com os prefeitos dos 22 municípios do Acre, ouvindo dos gestores as prioridades de cada Prefeitura. Já pela tarde, a Bancada Federal se reúne com os representantes dos órgãos federais do Acre.

No sábado (11), é a vez do governo do Acre apresentar os projetos, com a presença confirmada do governador Gladson Cameli.

“O principal objetivo destes encontros e oportunizar aos gestores que apresentem seus projetos, que devem estar alinhados com as necessidades da população, para que os parlamentares destinem os recursos para os investimentos que precisam ser realizados. Trazemos também, como já fizemos na primeira reunião, logo que assumi a coordenação da bancada, o alerta de que o governo e as prefeituras precisam reforçar suas equipes de execução para que os projetos se tornem realidade e não haja perda de recursos”, explicou Alan Rick, coordenador da Bancada Federal.

Emendas individuais

No Orçamento Geral da União para 2024, as emendas parlamentares individuais de cada deputado e senador do Acre devem ultrapassar os R$ 511 milhões. Com 8 deputados federais, cada um poderá destinar R$ 37,8 milhões. Já os 3 senadores, terão R$ 69,6 milhões, cada um.

Obrigatoriamente, metade desse valor terá que ser destinado para projetos da área da Saúde.