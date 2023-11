Concurso Receita Federal: veja a divisão de vagas por lotação!

Foi divulgada a divisão de vagas por lotação do Concurso Receita Federal! Publicado pela FGV, o documento informa ainda que os candidatos tem entre 22 e 26 de novembro para indicar a ordem de preferência das cidades.

Veja, a seguir, as principais cidades indicadas e o número de vagas:

Analista Tributário

AC DRF – RIO BRANCO: 1

AL DRF – MACEIO: 1

AM ALF – AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES: 1

AM ALF – PORTO DE MANAUS: 17

BA ARF – PAULO AFONSO: 2

BA DRF – FEIRA DE SANTANA: 6

BA DRF – VITORIA DA CONQUISTA: 1

BA IRF – ILHÉUS: 1

BA SRRF – 5ª REGIÃO FISCAL: 9

DF ASCOM – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL: 1

DF ASLEG – ASSESSORIA LEGISLATIVA: 2

DF AUDIT – COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA INTERNA E GESTÃO DE RISCOS: 3

DF CARF – CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS: 2

DF CETAD – CENTRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS E ADUANEIROS: 3

MG ARF – CONSELHEIRO LAFAIETE: 1

MG ARF – ITUIUTABA: 1

MG ARF – POUSO ALEGRE: 2

MS ALF – CORUMBÁ: 7

MS ALF – MUNDO NOVO: 15

MS ALF – PONTA PORÃ: 12

PR ALF – FOZ DO IGUAÇU: 31

PR ALF – PORTO DE PARANAGUÁ: 3

PR ARF – SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE: 3

RJ ALF – PORTO DE ITAGUAÍ: 6

RJ ARF – DUQUE DE CAXIAS: 1

RJ ARF – NOVA FRIBURGO: 1

RJ ARF – RIO BONITO: 1

RJ ARF – TRÊS RIOS: 1

RS ARF – CRUZ ALTA: 1

RS ARF – SANTIAGO: 1

RS ARF – SAO GABRIEL: 1

RS DRF – CAXIAS DO SUL: 3

RS DRF – NOVO HAMBURGO: 8

SP ALF – AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO – GUARULHOS: 19

SP ALF – PORTO DE SANTOS: 27

SP ALF – SAO PAULO: 3

SP ARF – BARUERI: 3

Auditor Fiscal

AM ALF – AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES: 4

AM ALF – PORTO DE MANAUS: 27

AM DRF – MANAUS: 6

AM IRF – TABATINGA 1

DF CORAT – COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: 3

DF COSIT – COORDENAÇÃO-GERAL DE TRIBUTAÇÃO: 2

DF EAUD1 – ESCRITÓRIO DE AUDITORIA INTERNA: 12

DF SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PREVIC) MINSTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:11

MG ARF – POUSO ALEGRE: 1

MS ALF – CORUMBÁ: 5

MS ALF – MUNDO NOVO: 5

MS ALF – PONTA PORÃ: 6

RO DRF – PORTO VELHO: 12

RO IRF – GUAJARA-MIRIM: 5

RR DRF – BOA VISTA: 4

RR IRF – PACARAIMA: 2

SP ALF – AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO – GUARULHOS: 1

SP ALF – PORTO DE SANTOS:13

SP DECEX – SÃO PAULO: 6

SP DEFIS – SÃO PAULO: 2

SP DEINF – SAO PAULO: 1

SP DEOPE – SAO PAULO: 1

Panorama do Concurso Receita Federal

Suspenso em 13 de outubro pela 9ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF), o Concurso Receita Federal foi retomado no final de outubro e deve ter um novo cronograma de datas divulgado a qualquer momento.

O certame foi suspenso por conta de uma ação civil pública feita pelo Ministério Público Federal (MPF), anulando questões que o órgão julgou extrapolar o edital, o que desencadeou uma nova correção da provas e a reclassificação dos participantes.

Depois disso, o presidente do TRF1, desembargador José Amilcar Machado, derrubou a liminar de suspensão e afirmou que “o direito de candidato apurado posteriormente, no curso do processo, após regular tramitação, poderá ser integralmente assegurado pelo Judiciário, com determinação de inclusão em próximo curso de formação”.

Lembrando que o certame oferta 699 vagas para Auditor-Fiscal e Analista-Tributário, sendo que os salários alcançam o valor de R$ 21.029,09.

Resumo concurso Receita Federal