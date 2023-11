Do Acre, Ramon Dino vira destaque na Folha e pode conquistar título inédito para o Brasil

O fisiculturista Ramon Dino, nascido no Acre, está chamando a atenção no cenário esportivo nacional, com sua notável participação no Mr. Olympia, em Orlando, Flórida, sendo o foco de uma reportagem especial publicada pelo jornal Folha de São Paulo nesta sexta-feira (3).

De acordo com a matéria, Ramon Dino é considerado um dos principais candidatos a vencer na categoria Classic Physique. Sua jornada rumo ao sucesso teve início em sua cidade natal, Rio Branco, onde nasceu em 1995.

A história de Ramon é marcada por uma infância simples, com seus pais enfrentando desafios financeiros, chegando a abrir mão de refeições para garantir que ele e seus irmãos não passassem fome. No entanto, Ramon sempre manteve a alegria em sua infância, se identificando desde cedo com os heróis musculosos dos filmes, especialmente o Hulk. Ele se tornou um exemplo inspirador de superação e dedicação no mundo do fisiculturismo.

Neste sábado (4), Ramon Dino enfrentará o atual campeão da categoria Classic Physique no Mr. Olympia, Chris Bumstead. No último confronto, Ramon conquistou o segundo lugar, tornando o próximo duelo entre esses gigantes do fisiculturismo um evento muito esperado. Chris Bumstead, canadense, é tetracampeão na modalidade e detém uma dinastia no fisiculturismo, superada apenas por três atletas até o momento.

O Mr. Olympia chega à sua 57ª edição, ocorrendo entre os dias 2 e 5 de novembro, em Orlando, na Flórida. Criado em 1965, o evento tem como principal referência o ator de Hollywood, Arnold Schwarzenegger, vencedor sete vezes do torneio e que desempenhou um papel fundamental na popularização do esporte nas décadas de 1970 e 1980. Ramon Dino está pronto para escrever mais um capítulo emocionante em sua impressionante trajetória no fisiculturismo.