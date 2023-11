Em protesto, moradores fecham BR-364 e impedem acesso ao Aeroporto de Rio Branco

A única via de acesso ao aeroporto internacional de Rio Branco, a BR-364 que também faz a ligação com os municípios de Bujari e Sena Madureira e de lá com a região dos vales do Envira e do Juruá, está mais uma vez interditada na manhã desta trça-feira (28). Nos dois lados da pista as filas de veículos já formam alguns quilômetros.

É mais um protesto dos moradores da Vila Custódio Freire, agora transformado em bairro com as mudanças no plano diretor da cidade, numa reivindicação por melhorias. Os organizadores do movimento dizem que só deixam o local para permitir a passagem de veículos após a chegada ao local de algum representante da Prefeitura Municipal para uma negociação de compromisso com a melhoria das ruas do novo bairro, que incluem pavimentação de um ramal.

O fechamento a rodovia vem causando transtornos principalmente para quem pretende viajar agora pela manhã, quando começa a movimentação no aeroporto. Pessoas interessadas em viajar têm descido dos veículos nos quais chegaram até o local e estão caminhando pela estrada até o aeroporto, numa distância de pelo menos quatro quilômetros.