20/07/2026
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Terremotos na Venezuela: Número de mortos sobe para 4.930

O número de pessoas em abrigos subiu para 21.210

Por Redação ContilNet 16/07/2026 às 19:47
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Terremotos na Venezuela: Número de mortos sobe para 4.930

O número de mortos pelos terremotos ocorridos na Venezuela no mês passado subiu para 4.930, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (16) por Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Legislativa do país.

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Já a quantidade de feridos permaneceu inalterada em 16.740, enquanto 17.907 pessoas continuam desabrigadas.

O número de pessoas em abrigos subiu para 21.210, enquanto o retorno para casa se tornou um processo lento.

Há áreas de acesso restrito enquanto equipes técnicas inspecionam as estruturas afetadas.

As autoridades utilizam um sistema de semáforo para determinar quais imóveis podem ser ocupados.

Em alguns edifícios foram autorizados apenas reparos menores, como o conserto de rachaduras, a reparação de reboco ou o reparo de danos superficiais. Aqueles que exigem obras de maior porte aguardam uma avaliação detalhada.

*com informações da Reuters

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por tiagotortella.

Conteúdo Original / Fonte: tiagotortella

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