Em ritmo de pré-campanha, Alysson aparece ao lado de Gladson em propaganda do PP; assista

O secretário de Governo Alysson Bestene, pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco, protagonizou o primeiro anúncio da propaganda partidária do PP, que começou a ser exibida nesta terça-feira (07) na TV aberta.

No vídeo, com estética semelhante à de campanhas eleitorais, o gestor aparece ao lado do governador Gladson Cameli (Progressistas), estrela maior da sigla. Ainda desconhecido de parte da população, Bestene busca ampliar sua visibilidade e se tornar mais competitivo, após ser escolhido como pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco pela Executiva Municipal do PP desbancando o atual prefeito Tião Bocalom.

Como parte da estratégia eleitoral, o PP deu destaque a ele ao lado do governador Gladson Cameli. Na veiculação partidária, Gladson e Alysson afinam o discurso e destacam que os problemas de Rio Branco têm que ser enfrentados com a união entre Governo do Estado e Prefeitura de Rio Branco.

“Não dá para fazer tudo sozinho e nem ir adiante só olhando para trás”, destaca Cameli.

“Os problemas de Rio Branco precisam ser enfrentados com união do Governo e Prefeitura.”, diz Alysson Bestene ao lado de Gladson.

“Definir prioridade e somar forças esse é o jeito Progressistas de trabalhar”, diz Gladson.