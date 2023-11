FADE vai promover Open Escolar com 5 modalidades em Cruzeiro do Sul

A Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) confirmou para os dias 24, 25 e 26 deste mês em Cruzeiro do Sul a realização da etapa do Juruá do Open de Desporto Escolar. Futsal, vôlei de praia, xadrez, handebol e natação serão as modalidades em disputa.

“Estamos promovendo esses eventos desde o início da temporada. O nosso objetivo é promover o esporte nas escolas durante todo o ano”, explicou o presidente da FADE, João Renato Jácome.

8 municípios

De acordo com João Renato Jácome, poderão participar equipes de Feijó, Tarauacá, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul e Guajará, do Amazonas.

“Temos sete municípios acreanos e mais Guajará, fizemos essa parceria com a Federação do Amazonas e por isso as escolas do município estarão nas disputas”, afirmou o dirigente.

Mais de 500 estudantes

O Open do Vale do Juruá deve reunir mais 500 estudantes/atletas em três dias de disputas. As inscrições estão abertas a partir desta quinta-feira (16).