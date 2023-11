A Mostra Negra, que segue com exibições de filmes com “pretagonismo”, tem o filme “Francisco” em cartaz. Neste sábado (18), acontece a sessão do curta, às 18h. A produção do filme é 100% acreana.

Após o filme, acontece um bate papo sobre cinema negro na Amazônia, com o cineblubista e pesquisador, Teddy Falcão.

Às 19h exibiremos o longa “Pacificado”, um filme sobre um pai, uma filha e a liberdade.

Confira: