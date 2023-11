Gladson parabeniza secretário que casou com arquiteto: “15 anos de amor e respeito”

O governador Gladson Cameli utilizou suas redes sociais para compartilhar os momentos especiais do casamento do secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, que formalizou sua união com o arquiteto acreano Leandro Rocha em uma suntuosa celebração na praia de Presídio, em Aquiraz, Ceará, na tarde da última quinta-feira (16). Em sua legenda, Gladson destacou a trajetória do casal, elogiando a resiliência e afirmando que toda forma de amor é digna de celebração. Parabenizou ainda a persistência mútua no amor. Confira a legenda usada pelo governador Gladson Cameli:

“Toda forma de amor vale a pena

Uma das coisas mais importantes é sermos capazes de celebrarmos os bons momentos da vida daqueles que amamos.

Estou muito feliz em ter participado da união do Marcelo Messias e do Leandro Rocha, tendo o mar como plano de fundo, para celebrar oficialmente uma união que já dura 15 anos de amor e respeito.

Parabéns @mmessias41 e @leandrorochaa01 por não desistirem um do outro!”

Veja as fotos da publicação: