I Exposição artístico-fotográfica acontece na Ufac nesta quarta; saiba mais

Como parte da sua programação de aniversário de 44 anos, Associação de Docentes da Universidade Federal do Acre (ADufac) promove nesta quarta-feira (22) a sua I Exposição Artístico-Fotográfica, denominada “Devaneios do Coletivo”.

O projeto é assinado pelo Coletivo Errantes, formado por três estudantes autodidatas do curso de Licenciatura em História: Diego da Silva Fontenele, Jhonatas Nathan da Silva Souza e José Lucas da Costa Costa.

Com a parceria do Centro Acadêmico do Curso de Licenciatura em História (CALICEH), a ADufac apoiou o projeto e pretende seguir fortalecendo cada vez mais novas experiências artísticas em sua história sindical. A vernissage da exposição acontecerá nesta quarta-feira, 22/11, às 18h, no pátio da ADufac. Ela ficará disponível na sede da Associação até 16 de janeiro de 2024.