Marechal Thaumaturgo completa 31 anos de emancipação neste domingo; saiba mais

O município de Marechal Thaumaturgo completa 31 anos de emancipação política administrativa neste domingo, dia 05 de novembro de 2023.

A cidade originou-se do Seringal Minas Gerais. Com a formalização do Tratado de Petrópolis entre o Brasil e a Bolívia foi estabelecida a extensão do Acre até as cabeceiras do rio Purus.

Mas somente em 28 de abril de 1992, foi criado o município de Marechal Thaumaturgo, a partir de um desmembramento do município de Cruzeiro do Sul. A sede do município situa-se à margem esquerda do rio Juruá, na foz do rio Amônia.

“…nada mais justo que parabenizar nosso povo Thaumaturguense, gente de bem, guerreira, honesta e batalhadora que, com seu trabalho diário, constrói o desenvolvimento de nossa querida marechal e dentro das suas possibilidades não mede esforços na busca do crescimento e de melhores dias para esse município abençoado”, comemorou o atual prefeito Valdelio Furtado em sua rede social.

Saiba mais- Marechal Thaumaturgo foi povoada por seringueiros brasileiros, invasores de terras peruanas, a partir de política expansionista financiada pelo Governo do Amazonas. Com a definição da extensão territorial, por meio do Tratado de Petrópolis, assinado entre a Bolívia e o Brasil, ficou definido também os limites com o Peru, o que resultou em uma série de conflitos à época (1904). Em 28 de abril de 1992 foi criado o município de Marechal Thaumaturgo, a partir de um desmembramento do município de Cruzeiro do Sul.