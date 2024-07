Globo escolhe substituta de ‘Cheias de Charme’ e vai reprisar ‘Cabocla’ a partir de agosto

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – A Globo escolheu a novela que irá substituir “Cheias de Charme” (2012) na Edição Especial, faixa de reprises do início da tarde dedicada a novelas das seis e das sete. “Cabocla” (2004), trama que revelou a atriz Vanessa Giácomo, voltará ao ar.

A previsão de retorno é para a última semana de agosto. Por uma semana, a história das empreguetes vai dividir horário com o folhetim de época. O retorno de “Cabocla” é uma das apostas da emissora para segurar a audiência após o fim dos Jogos Olímpicos de Paris.

A produção de 2004 é um remake de uma novela de 1979, escrita por Benedito Ruy Barbosa e protagonizada por Gloria Pires e Fábio Jr. A versão da década de 2000 foi adaptada por Edmara e Edilene Barbosa, filhas de Benedito.

A trama se passa em 1918. Nela, Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira) é um jovem rico e mulherengo, mas sua vida muda quando descobre que está com uma lesão no pulmão direito. Aconselhado por Edmundo Esteves (Ohton Bastos), seu médico, ele decide passar uma temporada na fazenda de um primo na cidadezinha de Vila da Mata, no Espírito Santo.

Quando Luís Jerônimo chega à cidade, hospeda-se no hotel do casal Sinhá Bina (Jussara Freire) e Zé da Estação (Otávio Augusto), para esperar o primo, o coronel Boanerges (Tony Ramos), que vai levá-lo para sua fazenda. Basta uma noite no hotel para Luís se encantar com a filha de Zé e Bina, a tímida e arredia Zuca (Vanessa Giácomo).

Para viver esse grande amor, eles enfrentarão muita resistência por conta das diferenças sociais e do fato de Zuca ser noiva do teimoso e encrenqueiro peão Tobias (Malvino Salvador).

A produção também teve outros grandes nomes em seu elenco, como Patricia Pillar, Regiane Alves, Mauro Mendonça, Reginaldo Faria, Vera Holtz e Danton Mello.

Além da exibição original, “Cabocla” foi reprisada outras duas vezes. Uma delas foi no Vale a Pena Ver de Novo, entre abril e agosto de 2008, na própria Globo. A outra foi no canal pago Viva, entre outubro de 2019 e abril de 2020.

Com a escolha de “Cabocla”, Benedito Ruy Barbosa terá duas obras suas no ar -algo raro na Globo-, mesmo que por um curto período. O remake de “Renascer” está no ar atualmente em horário nobre, e tem previsão de término para setembro.